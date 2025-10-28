為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不符防洪標準 三義鯉魚潭一橋將改建

    2025/10/28 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    三義鯉魚潭村聯外橋梁鯉魚潭一橋不符防洪標準，將耗資1.5餘億改建。（苗縣府提供）

    位處苗五十一鄉道、苗栗縣三義鄉鯉魚潭村重要聯外橋樑鯉魚潭一橋，因目前橋樑高度已不符合百年防洪標準，經經濟部水利署盤點後，認為面對目前極端氣候容易出現猛烈雨勢，加上鯉魚潭一橋位於鯉魚潭水庫集水區，遇到水患將影響民眾通行安全，將斥資一．五餘億改建，並設置上、下游護岸，待第三河川分署審查紀錄送苗栗縣政府修正預算書圖即可上網招標。

    苗栗縣政府交通工務處之前與水利署檢討大安溪水系治理規劃，發現屬於大安溪支流景山溪流域的鯉魚潭一橋長度，小於一百年重現期洪水標準的治理計畫寬度，且橋樑底小於計畫規定堤頂高度，依新的一百年重現期洪水標準，可能發生淹水導致車輛和民眾受災。

    依苗縣府規劃，希望將既有三十七．一公尺長、淨寬約為四．六公尺的景山溪流域橋樑改建為寬度達八．五公尺路幅橋樑，改善目前車輛於橋上難以會車狀況，設置雙向各一車道。

    至於防洪部分，規劃提升橋樑既有高度，橋樑底可達景山溪水系百年洪水標準，並且再提高一．五公尺，萬一發生水患，可透過改建後的橋樑圍牆擋住水流發揮防洪效果，保障鯉魚潭村居民進出的交通安全。

    另外，護岸也將一併改善，鯉魚潭一橋下游左岸將設一百四十公尺護岸，上游右岸設四十公尺、左岸設九十公尺護岸。

