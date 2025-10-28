傷病海龜復原良好 澎湖野放11隻

傷病被收容的欖蠵龜（左）及玳瑁（右）恢復健康被野放。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府農漁局昨在馬公市嵵裡沙灘野放救護收容的十一隻海龜（九隻綠蠵龜、一隻玳瑁及一隻欖蠵龜），其中欖蠵龜救傷數量增加，原因竟是中國刺網所傷，隨波逐流抵澎獲救。

澎湖傷病龜收容中心昨進行海龜野放，農漁局邀請嵵裡國小、興仁國小及澎南國中師生約一百人參與。

野放的十一隻海龜中，有九隻是先前望安救傷的稚龜，另外二隻是因健康條件不佳等因素擱淺於岸際，經熱心民眾及岸巡人員通報縣府，由農漁局及海保署保育站協助運送至澎湖漁業生物研究中心救傷收容。

在研究中心及專業獸醫師照料下，不斷地觀察及野訓牠們的生存能力，目前十一隻海龜的活動狀況均良好及正常，食慾佳，體表傷口已癒合，經評估符合專家學者要求的野放標準。

原本在自然界汰弱留強法則下，原已宣告死亡的體弱小龜，在卵窩內三天無法自行爬出，經人工救援送往傷病龜收容中心，經一年飼養後，體表顏色漂亮，活動能力明顯增強。

收容數量異常增加的欖蠵龜，已超過排名第三的赤蠵龜，直逼排名第二的玳瑁，主因是身上發現中國刺網，隨波逐流至澎湖獲救。

