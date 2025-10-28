高雄星光水岸公園 試營運提前結束

高雄星光水岸公園試營運3天，吸引8萬人次到訪。（高市府提供）

部分設備疑遭破壞 將加強安全維護及動線優化 明年4月啟用

高雄星光水岸公園在光復節連假試營運三天，吸引八萬人次到訪，不過原本為期十天的試營運卻在昨天第四天突然喊卡，工務局說，由於天氣轉涼與部分設施需優化，試營運提前結束，明年四月再正式啟用。

光復節連假 吸引8萬人次到訪

斥資超過一．六億元建置的星光水岸公園，位於高雄展覽館旁，佔地約八千坪，採「水陸雙主題」設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆等多元設施，被列為港灣沿線指標亮點，十月廿四日光復節連假首日啟動試營運，立即湧入大批人潮，三天共吸引近八萬人次到訪，人氣超高。

高市府在水岸公園試營運前指出，試營運時段規劃主要是結合高雄海洋派對同步登場，原計劃從十月廿四日至十一月二日，每天上午十點至十二點、下午兩點至七點開放，不過天氣漸涼，今年初步先開放十天，預定明年四月以後才會正式啟用。

有人打算平日人少去 計劃落空

不料，試營運第三天剛結束，還有親子打算平常日人少一點體驗，工務局昨天上午突然宣布試營運提前結束，並同步啟動修復及改善作業，預計明年春天正式開放。

工務局公園處說明，主要是考量天氣轉涼，同時在試營運期間，市府團隊於現場觀察到部分設施設計與動線仍有優化空間，且部分設備疑遭破壞及安全維護需強化等諸多情形，經審慎評估後，決定試營運提前結束。

公園處強調，安全是開放遊憩設施最重要的原則，請市民朋友體諒，後續將針對試營運三天期間蒐集到的各界意見以及現場察覺到的問題，在秋冬期間全力改善，明年春天以後，再把最優質的親水環境提供給大、小朋友。

