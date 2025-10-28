水湳、大台中轉運中心延宕 明年才竣工

水湳轉運中心工程，預計明年第一季竣工。 （台中市府提供）

台中市有四大轉運中心，多位民進黨議員昨天質疑，除豐原轉運中心已正式營運、烏日轉運中心正在規劃，原本應在今年完工的水湳轉運中心、大台中轉運中心，工程都已延宕，周邊配套更毫無進展，市府團隊根本就執行不力。

交通局︰原物料上揚影響

交通局表示，因原物料上揚而影響工程，大台中轉運中心工程進度已達七十三．四八％，預計明年上半年竣工；水湳轉運中心工程進度則已達九十三．二八％，預計明年第一季竣工，正進行招商中。

議員批預算增加執行不力

市議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、陳雅惠、張芬郁昨在市議會痛批，台中市重大建設什麼都慢，轉運中心也不例外；陳淑華指出，水湳轉運中心預算從廿五億追加到四十九．五億元，工程造價比前市長林佳龍原規劃案四十億貴了四分之一，量體卻少了三分之一。

陳淑華說，盧秀燕宣示大台中轉運中心今年九月要完工，水湳轉運中心今年底完工，結果又延至二〇二六年完工啟用，現在大台中轉運中心還在蓋，水湳轉運中心明年完工卻變成第一季報竣，還要招商、內部修建，質疑明年底能否啟用，盧市府根本就是欺騙市民。

陳俞融指出，水湳轉運中心不但工程延宕，預算逐步增加，預算從廿五億到卅九億，後因要施作包含太陽能板屋頂、停車場設備、裝修等暴增一〇．五億，變成總經費四十九．五億，整個預算大增，執行不力。

謝家宜說，依照交通局規劃，水湳轉運中心預計二〇二六年完工後，可以緩解台中國際會展中心、綠美圖交通問題，但兩大館都要開始試營運，水湳轉運中心卻到明年才竣工，痛批交通規劃無法跟上重大建設的啟用。

