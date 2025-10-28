為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉大附小夫妻檔教師 霸凌認定再添2起

    2025/10/28 05:30 記者楊心慧／台北報導
    國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出四名教師聯手霸凌人事室主任事件，主嫌蘇姓教師與其夫陳姓教師拉攏兩名同事霸凌其他教師，近期再有兩起霸凌案認定成立。 （記者楊心慧攝）

    國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出四名教師聯手霸凌人事室主任事件，主嫌蘇姓教師與其夫陳姓教師拉攏兩名同事霸凌其他教師，近期再有兩起霸凌案認定成立。 （記者楊心慧攝）

    國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出四名教師聯手霸凌人事室主任事件，主嫌蘇姓教師與其夫陳姓教師拉攏其他兩名同事霸凌其他教師，近期再有兩起霸凌案認定成立；記者調查發現，校內無人敢得罪兩人，人事主任遭霸凌案上個月調查成立，卻因考核會委員擔心遭報復，竟無人敢出席會議，導致懲處延宕。

    對此，蘇姓教師表示，她不回應此事，一切交由律師處裡。至截稿前，未取得陳姓教師回應。

    考核委員怕被報復 不敢出席

    據了解，近期蘇姓夫妻檔除霸凌人事主任外，蘇姓教師另涉兩起霸凌同事案件也成立，被霸凌的教師們長期遭羞辱、刁難，身心已出現問題，校方將送考核會處理。

    記者調查發現，霸凌人事室主任案調查已出爐一個多月，考核委員們卻擔心遭報復，至今開不成懲處會議；提申訴的三位教師皆在網路被夫妻倆攻擊，甚至蘇陳夫婦兩人還向全國教育產業總工會（全教產）、高雄市教育產業工會（高教產）投訴校方，兩單位協助發聲明質疑學校，其中被霸凌的人事室主任也被攻擊。

    全教產日前發聲明質疑學校調查過程有違法疑慮；嘉大附小則發聲明強調並無程序瑕疵。全教產及高教產事後被質疑遭利用成打手，不少家長聲援學校。

    全教產副理事長何耿旭回應，該會依法處理投訴，並確認細節查證，但不負責霸凌案認定，僅檢視校方行政程序是否合理，現有資料顯示程序確有瑕疵。

    嘉大附小家長會長蕭奕夫則呼籲，相關人員勿再散布言論或製造輿論，外部團體不應干擾，若持續有不實言論影響學校或教師，將採法律行動，霸凌者持續對外散布不實消息與投訴，讓校內主管疲於奔命、盼校園早日恢復平靜。

