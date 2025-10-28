電動慢車事故多 消基會籲修法納管／交部研擬電動滑板車上路指引 預估年底完成

慢車分類與法規要求

近年各式新型態交通工具快速普及，電動滑板車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，甚至寵物電動車，都成為民眾通勤與休閒新選擇。消費者文教基金會指出，這些運具雖具輕巧、便利及低碳優點，但因法規尚未完備，事故頻傳、責任難以釐清，呼籲交通部儘速修法納管，訂定明確管理規範。

交通部表示，正研擬電動滑板車上路辦法指引，供地方政府作為管理辦法擬定參考，指引預估年底前完成。

騎滑板車撞傷人挨罰1200元

消基會副董事長陳汝吟表示，目前新型態交通工具普遍缺乏完善管理制度。以電動滑板車為例，台北市曾有上班族騎乘滑板車撞傷長者，警方雖依「慢車不得上路」開罰一千二百元，但法律未明確界定可行駛區域與設備標準，使肇事責任難釐清。受害者家屬也質疑，既然不能上路，為何商家可販售此類車輛。

她進一步指出，新北市亦發生兩名國中生放學後騎乘「未掛牌」微型電動二輪車雙載闖紅燈，與機車碰撞致三人受傷。因車輛未投保強制責任險，醫療及賠償全由家長負擔，顯示宣導不足與執法鬆散。許多家長誤以為這只是電動腳踏車，不需掛牌或投保。

多縣市未公告合法行駛路段

消基會秘書長陳雅萍指出，「道路交通管理處罰條例」雖已定義「個人行動器具」，並授權地方政府規範上路條件，但多數縣市至今未公告合法行駛路段，警方開罰稀少，實務上形同「全面禁止」。二〇二二年高雄市曾有大學生購買電動滑板車通勤，於一般車道遭公車擦撞，因地方未公告開放路段而被罰一千二百元，且肇責難釐清，無法向保險公司或對方求償。

電動自行車應強制戴安全帽

陳雅萍認為，主管機關應明確將電動滑板車納入管理，訂定速限、燈光、剎車等設備規格，並規範合法行駛區域與實施日期；自行車部分則應強制配戴安全帽、落實夜間燈光檢查，加強掛牌及保險稽查，配合交通安全教育與守法宣導，並定期公布事故統計與責任分析，供社會檢視政策成效。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯指出，在相關法規上路前，電動滑板車不得在道路行駛，違者可處一千二百元以上、三千六百元以下罰鍰。不少大學引進電動滑板車供學生租借，由於校園屬封閉場域，並非法規所稱「道路」，無違法疑慮，但提醒管理單位仍要善盡管理責任。

交通部參考美國等國家作法研擬指引，提供縣市政府參考，協助擬定電動滑板車上路辦法。圖為美國西雅圖街景。（記者蔡昀容攝）

