自由日日Shoot》廚餘蒸煮照未上傳無罰則？盧秀燕被打臉

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，更被查出未依規定每日上傳蒸煮廚餘影片，台中市長盧秀燕稱業者不上傳影片不違法、無罰則，「已拜託立委修法」。環境部強調，依照「廢棄物清理法」最高可罰到三百萬元；政委陳時中也指，不論是依「飼料管理法」、二〇一九年農業部提出的加重處罰辦法，都有規定罰則，地方應加強督導、執法確實。

環境部長彭啓明昨重申，蒸煮廚餘有一套SOP流程，養豬場應每日上傳蒸煮照片或影片到監測系統，再由地方環保局每月稽查，但調查發現，台中市僅五月、七月各稽查一次。

依廢清法最高可罰300萬

環境管理署署長顏旭明強調，照規定廚餘蒸煮中心溫度達九十度、長達一小時，並且每天上傳資料，養豬場只要有遺漏，地方環保機關就要前去稽查，依照廢清法最高可罰到三百萬元。副署長林左祥指出，未高溫蒸煮廚餘，造成防疫破口才是比較嚴重的問題，上傳影像的主要目的是讓環保單位加強稽查力道。經查梧棲養豬場五月上傳廿四次，六月八次、七月一次、八月完全沒有上傳，而台中市「六月、八月都沒有稽查」。

台中環保局長陳宏益則說，過去三年來針對梧棲養豬場共稽查廿四次蒸煮廚餘，都沒找到問題，也沒開罰紀錄，稽查同仁「依經驗掌握」，老農確實上傳有問題，同仁均有按月打電話道德勸說輔導。

