貨轉中心開發慢 嘉義縣府被檢討

嘉義貨物轉運中心公共設施損壞嚴重。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣、市政府攜手規劃辦理「國道一號高速公路嘉義交流道附近特定區貨物轉運中心區整體開發計畫」，惟重劃完竣至今近三年，目前仍雜草叢生，一片荒廢景象，被嘉縣審計室要求檢討加速開發腳步，以達整體開發效益。

重劃完工近3年 仍雜草叢生

對此，縣府表示，積極招商中，新重劃區預期需十至十五年不等，才能進入交易成熟期。市府地政處說，市轄貨轉中心已有多家廠商取得使用執照，未來發展可期。

運輸業者︰地價高 投資卻步

運輸業者則指出，縣轄貨轉中心土地每坪要價十五萬元以上，較鄰近工業用地每坪十至十二萬元高出許多，讓有意投資者裹足不前。

仲介業者也說，縣轄貨轉中心甫完工進行交易時，一度熱絡，每坪成交價格落在十五至廿萬元間，但之後投資者擔心被套牢轉趨保守，最近一年成交者寥寥無幾，區內原處處可見的出售看板也都消失了。

依資料顯示，該區整體開發計畫總面積卅九．二三公頃，屬市轄十．八九公頃，屬縣轄廿八．三四公頃；市轄廿筆抵費地已全部標售，均價每坪落在十萬至十五萬元間，縣轄抵費地卅八筆，截至目前為止共標脫十三筆，均價每坪約十五．六六萬元。

地政處︰強化抵費地招商推廣

縣審計室點出，縣轄貨轉中心重劃於二〇二二年十月完竣後，因後續招商及開發營運缺乏具體配套機制，已核發建照土地面積僅占一．三七％，區內絕大多數土地處於閒置狀態，且部分公共設施已有損壞情事。

縣府地政處長邱慧燕回應說，將進一步強化抵費地招商推廣，促進土地活化，發揮園區整體效益。

嘉義貨物轉運中心雜草叢生，土地交易冷清，售地廣告鷹架空蕩蕩。 （記者蔡宗勳攝）

