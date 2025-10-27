嘉市迎外籍遊客 旅服啟動AI翻譯機

嘉市府在嘉義火車站旅遊服務中心及KANO遊客中心啟動「AI雙向翻譯機」。（記者丁偉杰攝）

嘉市十二月登場「三二〇+一城市博覽會」等大型活動將帶來國內外遊客，市府昨宣布在嘉義火車站旅遊服務中心及嘉義公園旁KANO遊客中心啟用「AI雙向翻譯機」，導入支援中、英、日、韓、印尼、泰國等十四國語言的AI即時翻譯，提升旅遊諮詢服務。

嘉義大學五名外籍學生昨化身觀光客，分別以各自母語詢問：「怎麼搭高鐵」、「洗手間在哪裡」，AI翻譯機立刻回應，語音流暢自然，透過AI翻譯機可以直接用各自母語和志工聊天問路，不需要再打字翻譯。



黃敏惠說，嘉市十二月將迎來「三二〇+一城市博覽會」、「國際管樂節」及「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，AI旅遊諮詢提昇服務品質。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，AI翻譯機支援中、英、日、韓、印尼、泰國、越南、葡萄牙、西班牙、法國、德國、荷蘭、俄羅斯及義大利等國語言，具備即時雙向口語翻譯與離線功能，操作簡便，即使無網路也能使用，市府也安排教育訓練，讓旅服志工熟悉操作，與外國人溝通更順暢，提升服務效率。

