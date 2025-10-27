雲林土庫萬得醫院修復 擬列歷史建築

土庫鎮萬得醫院完成修復，正式開館，圖為藥房。（記者李文德攝）

雲林土庫萬得醫院約有一百一十一年歷史，前年獲文化部補助修復，經十七個月整修重新開放，昨起至明年三月底開館後首展「故事．回家」。後代駱芬美直言感動又開心。縣府表示，已為萬得醫院提案列為歷史建築，盼成為雲林重要文化資產。

文史工作者謝暉宏指出，萬得醫院創建於一九一四年，由第一代醫師駱萬得所設，設有內科、小兒科、婦產科及外科手術室，是鎮內早年的醫療中心，第二代駱雲從醫師接手，堅守「賺情不賺錢」的信念，弱勢戶不收診療費，也讓當地掀起讀書風氣，志向當醫生，多年成就逾七十名醫師，造就「土庫醫生一條街」美名。

駱雲從辭世後，建築由駱芬美接手，近年無償提供空間，讓當地文史工作者可以進駐使用，但因建築構造老舊，前年獲文化部「私有老建築保存再生補助計畫」，斥資逾一千四百萬元修復，經十七個月工程完工，當地更舉辦「故事．回家」特展，讓六名在地藝術家、青年展出土庫之美。

駱芬美表示，「感動感動再感動」，現在場域能匯集所有土庫地方的能量，期許這裡可成為文化基地；縣府文觀處長陳璧君表示，萬得醫院作為土庫醫療史重要篇章，具歷史意義，已提報列為縣定歷史建築，已進入文資審議大會，盼成為雲林重要文化資產。

土庫鎮萬得醫院已百餘年，見證當地「土庫醫生一條街」的故事，經十七個月完成修復，正式開館。（記者李文德攝）

