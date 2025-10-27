為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟禁宰 仁德「金華火腿」暫停工

    2025/10/27 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    「金華火腿」採用溫體豬肉製作，生產受到禁宰令影響。（記者吳俊鋒攝）

    「金華火腿」採用溫體豬肉製作，生產受到禁宰令影響。（記者吳俊鋒攝）

    國內爆發首樁非洲豬瘟確診案例，中央下令豬隻全面禁宰禁運，防堵擴散，台南仁德區知名特色之一的「金華火腿」，因採用溫體豬醃製，已暫時停止該品項的生產工作，業者田種苗希望大家聯手，努力「守下來」，不要讓當年口蹄疫所造成的民生衝擊，再度歷史重演。

    田種苗表示，豬是國人最愛的肉品，但當時口蹄疫情爆發後，民眾心理都有陰影，市場價格巨幅波動，後續影響了整個產業鏈，多少家庭生計遭受波及，台灣努力了近卅年，不能再重蹈覆轍。

    田種苗說，金華火腿熟成時間長達一年，從肉品市場進貨後，每天都得展開相關的製程工作，若是疫情未獲控制，禁宰禁運持續延展，等於明年十月後的產品，將會嚴重短缺。至於香腸、臘肉等產品，公司備貨量有一個月，暫時可以因應，若國內非洲豬瘟獲得控制，迅速「清零」，就不會受到太大影響。

    田種苗生產的金華火腿遠近馳名，專供內銷，在台灣市佔率相當高，之前政府推廣本土的豬肉標章時，積極配合區公所，第一時間就站出來響應，以行動力挺國家產業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播