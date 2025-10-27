非洲豬瘟禁宰 仁德「金華火腿」暫停工

「金華火腿」採用溫體豬肉製作，生產受到禁宰令影響。（記者吳俊鋒攝）

國內爆發首樁非洲豬瘟確診案例，中央下令豬隻全面禁宰禁運，防堵擴散，台南仁德區知名特色之一的「金華火腿」，因採用溫體豬醃製，已暫時停止該品項的生產工作，業者田種苗希望大家聯手，努力「守下來」，不要讓當年口蹄疫所造成的民生衝擊，再度歷史重演。

田種苗表示，豬是國人最愛的肉品，但當時口蹄疫情爆發後，民眾心理都有陰影，市場價格巨幅波動，後續影響了整個產業鏈，多少家庭生計遭受波及，台灣努力了近卅年，不能再重蹈覆轍。

田種苗說，金華火腿熟成時間長達一年，從肉品市場進貨後，每天都得展開相關的製程工作，若是疫情未獲控制，禁宰禁運持續延展，等於明年十月後的產品，將會嚴重短缺。至於香腸、臘肉等產品，公司備貨量有一個月，暫時可以因應，若國內非洲豬瘟獲得控制，迅速「清零」，就不會受到太大影響。

田種苗生產的金華火腿遠近馳名，專供內銷，在台灣市佔率相當高，之前政府推廣本土的豬肉標章時，積極配合區公所，第一時間就站出來響應，以行動力挺國家產業。

