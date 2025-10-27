台南捷運藍線 賴清德︰盼明年動工

總統賴清德前往台南視察丹娜絲風災復建情形，宣布會在中央全力促成台南捷運藍線動工。（記者吳俊鋒攝）

全市首條 一期綜規已核定 總經費327億 中央挹注近6成

總統賴清德昨天到新營區視察「丹娜絲」颱風受損房屋的修復情形，他也宣布會全力協助地方的重大交通建設，尤其已經獲得行政院核定的全市首條捷運系統的藍線第一期綜合規劃報告，計畫總經費三二七．三一億元，近六成將由中央挹注，期盼明年可以順利動工。

請繼續往下閱讀...

賴清德至新營區五興里走訪陳、郭姓等人家，並前往當地信仰中心朝隆宮參拜，受到鄉親父老熱烈歡迎；台南市長黃偉哲在簡報中說明中央補助住戶石棉瓦每噸移除處理費五萬元，減輕負擔，市府也先行動支自有資源，確保清運作業不中斷。

賴清德在致詞時提到，國內六都僅台南還沒有捷運系統，擔任市長時積極推動，二〇一八年行政院長期間，核定藍線可行性研究，加速促成，中央於本月廿一日核定通過第一期綜合規劃報告，將由中央補助一九三．五九億元，地方自籌一三三．七二億元，合作興建。

永康至東區、仁德轉運站 長8.39公里

捷運藍線路線北起台鐵永康大橋站，南到東區文化中心，延伸至仁德轉運站，全長約八．三九公里，設有十座車站與一座機廠，賴清德說，經過的都是人口稠密處，能滿足通勤、觀光、商業、醫療等多元交通需求，將成為整體台南捷運路網的核心骨幹。

總統促再提溪北的大台南捷運規劃

賴清德希望黃偉哲在卸任前，可以再提出包含溪北一帶的大台南捷運規劃，中央、市府攜手推動，讓轄內各地的交通更便利。

賴清德表示，辛苦推動的南鐵地下化工程，全線預計明年底之前啟用，已經通過可行性評估的永康段延伸案，希望市長黃偉哲繼續促成，屆時讓該計畫也能順利獲得行政院核定，造福鄉親，兩大交通建設，他都會在中央全力幫忙。

賴清德強調，民進黨在台南深獲民眾支持，一定要加倍努力解決問題，並以更有感的施政作為，提供全面且必要的協助，讓大家盡快恢復正常生活，回報鄉親的栽培，因此丹娜絲風災的復建進度，一直掛心著，不曾懈怠。丹娜絲是政府首度祭出屋頂、牆壁受損補助的風災，也是第一次設置前進指揮所，協調整合各相關單位，加速復建工作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法