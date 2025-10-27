防豬瘟 桃園豬農籲設廚餘蒸煮中心

桃園市政府昨天召開非洲豬瘟災害應變會議，市長張善政先與農會、養豬協會代表視訊開會，再與中央應變會議連線；會中，桃園養豬協會理事長林承德疾呼設置高標準集中式蒸煮中心，否則桃園黑毛豬產業恐被消滅。桃園市府農業局長陳冠義表示，桃園市共有二六一家養豬場、頭數逾十一萬一千頭，已完成所有疫調工作，目前沒有疫情發生，至於蒸煮中心，將與環保局討論合適的地點。

桃市府原本要與農友代表面對面開會，考量疫情改採視訊，陳冠義表示，禁止餵養廚餘造成飼料成本飆升，農友希望中央跟地方能補貼，這部分會向中央反映，同時請農業局同仁與協會溝通討論，列為市府第二預備金的補貼參考；此外，產業提到希望協助畜牧場轉型，而未來如能持續使用廚餘餵養，建議設置集中式蒸煮中心，將配合環保局探討合適的設置地點。

禁餵廚餘衍生去化問題，環保局長顏己喨表示，民生廚餘都由清潔隊收運送往桃園生質能中心，養豬廚餘全部進入泓橋公司，若廚餘量暴增、出現所謂的「廚餘黑數」，超出兩處現有的處理量能時，仍有保障掩埋場作為最終去處。

張善政表示，對於農友反映的問題，包括不能使用廚餘養豬，禁宰令又無法出售豬隻，馬上會陷入財務困境，還有設置集中式蒸煮中心、豬價波動等問題，除了向中央反映，市府也有相關因應措施，而目前廚餘去化暫無問題。

