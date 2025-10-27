打造鳳飛飛意象 桃園花彩節11/1登場

二〇二五桃園花彩節將於十一月一日至九日在大溪月眉休閒農業區登場，以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造美拍裝置。（記者李容萍攝）

桃園大溪是已故「帽子歌后」、大溪女兒鳳飛飛的故鄉，「二〇二五桃園花彩節」將於十一月一日至九日在大溪月眉休閒農業區登場，活動以「花彩飛揚」為主題，結合鳳飛飛的經典形象與音樂元素，透過繽紛花海與創意裝置交織出浪漫氛圍，邀請遊客徜徉繽紛花海，享受秋日限定的美麗旅程，在視覺與聽覺饗宴中感受農村之美。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，今年花田總面積約十三公頃（含農民創意花田及花田圖騰區），種植大波斯菊、百日草及景觀向日葵的繽紛花田，展區設置鳳飛飛意象的拍照裝置，包括「追夢花境」、「追夢帽廊」，與融入鞦韆功能的「飛飛帽下的記憶」，另有以歌曲為靈感的「好好愛我」、「我是一片雲」、「飛向彩虹」及「飛飛卡麥拉」等互動作品，營造專屬大溪的音樂花田場景。

活動期間有多場音樂演出，十一月一日開幕式邀請偶像男團ARKis現場同樂；二日安排花田音樂會邀集金曲歌王許富凱、蕭煌奇與長榮交響樂團、尋人啟事人聲樂團跨界演出；七日由金曲歌后朱海君溫暖獻唱；八日由金鐘歌王殷正洋、南方二重唱與桃園市國樂團帶來經典民歌音樂會，卡司堅強。

會場周邊有山豬湖生態親水園區、中庄吊橋等景點，適合安排一日遊，活動期間規劃區內交通接駁車，大溪警分局將進行交通管制，月湖路至信義路五二五巷單向通行、禁止路邊停車，月眉路設置行人徒步區，未出示通行證車輛禁止進入。

