桃園28都計區雨水下水道 重新規劃

龜山區社宅工地邊坡滑落，已完成噴凝土護坡穩定坡面，待天候穩定再進行永久性加固工程，圖為興安段社宅基地。（桃園市住宅處提供）

207條未達5年重現期距保護標準 最近單日積淹水逾30路段

受到極端氣候影響，近年經常豪雨成災，近日風神颱風外圍環流與東北季風形成共伴效應，桃園市單日逾卅路段積淹水，尤其全市有二〇七條雨水下水道未達五年重現期距保護標準，市議員促市府重新檢討區排標準並依序整建；市府水務局長劉振宇表示，已爭取預算對全市廿八個都市計畫區雨水下水道重新規劃檢討，預計年底完成。

議員促盤點易淹區 重訂排水標準

桃園市議員林政賢表示，極端氣候下，雨水下水道功能是否健全非常重要，桃園審計處今年報告指出，桃園市府委外辦理二〇二四年桃園市承洪韌性及友善水域規劃暨諮詢技術服務，提出轄內都計區雨水下水道容受力分析，結果顯示有二〇七條雨水下水道，未能達到原規劃五年重現期距的保護標準，部分排水系統每小時僅能承受十毫米降雨強度，市府應儘速盤點全市易淹水熱區，重訂排水設計標準與整建優先順序。

有排水系統每小時僅能承受10毫米降雨

市議員鄭淑方表示，以楊梅區中山南路為例，下雨就淹水問題持續，希望市府掌握各地易淹水區，並編定治水計畫及年度排水改善工程。

劉振宇表示，依內政部國土署訂定雨水下水道系統規劃原則檢討，直轄市都計內雨水下水道系統再現期標準，為採用五年重現期，桃園升格為直轄市後，已爭取流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫補助經費約二億二一九萬元，將全市廿八個都市計畫區進行雨水下水道重新規劃檢討，包括升格前由鄉鎮市公所施作的，預計今年底全數規劃檢討完成；因為雨水下水道建設經費高昂，平均一公里經費約需超過一億元，將持續爭取中央補助工程經費補助，持續推動雨水下水道建設。

龜山2處社宅工地邊坡滑落 搶修

另，桃園市連日豪雨造成龜山區二處社會住宅工地邊坡滑落，市府住宅發展處表示，已要求廠商以「穩定坡面、防止災情擴大」為首要目標進行搶修工程，兩處基地均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進一步進行永久性加固工程，目前兩處社宅均已停工，待加固工程完成後才能復工。

