彰化三山國王客底文化節 117神尊齊聚

彰化三山國王客底文化節，117尊神尊齊聚。（記者陳冠備攝）

彰化縣年度客家盛事「三山國王客底文化節」，廿五至廿六日在永靖鄉同霖宮隆重登場。今年由縣內卅九間三山國王廟參與，共一一七尊神尊齊聚，為歷年最大規模。彰化縣長王惠美昨天出席開幕式，期盼透過每年舉辦系列活動，傳承並發揚彰化深厚的客家文化底蘊。

火把迎神遶境 驅邪避凶迎光明

彰化縣三山國王客底文化節自二〇〇二年起開始舉辦，每年皆由彰化縣三山國王文化協會辦理，並從縣內卅九間三山國王廟中，擲筊決定主辦活動的宮廟，今年重返永靖鄉同霖宮主辦，顯得別具意義。

王惠美強調，為凝聚縣內客家鄉親情誼，今年特地邀縣內卅九間廟宇共一一七尊神尊齊聚一堂，為眾人祈福，讓信眾一次獲得眾多神明庇佑。

活動首日晚間舉行「火把迎神遶境祈福」，吸引約六〇〇名民眾參與，縣長王惠美帶領眾人，持火把從永安宮出發，沿永靖主要街道步行至同霖宮，全程約二公里，寓意驅邪避凶、迎向光明。

昨天舉行開幕式、朝聖典禮與宮廟交接儀式，另有客庄揚藝樂舞秀與「當好尞」客語體驗等，並結合文史工作者帶領民眾走讀「忠實第」等客庄景點。

客家委員會副主委邱星崴表示，「三山國王」是客家重要信仰，許多桃竹苗地區的三山國王廟，最早都是由彰化分香，顯見彰化在客家信仰傳承中的關鍵地位。

當好尞客語體驗 走讀客庄景點

至於「客底」之意，是指被閩南人同化，已不會說客語，轉變為能說流利閩南語的客家族群後裔，亦即俗稱的「福佬客」，客委員三年前推動用「客底」取代「福佬客」，以促進更包容的多元文化。

「火把迎神遶境祈福」，縣長王惠美（左二）跟著眾人一起持火把遶境，驅邪迎福。（記者陳冠備攝）

