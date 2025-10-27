廚餘多埋原縣區 台中議員促市府解民憂

台中爆發非洲豬瘟，中央宣布禁運、禁宰及禁止廚餘養豬，目前廚餘採掩埋方式，市議員周永鴻、陳俞融等質疑廚餘大部分都埋在原縣區，環保局未經評估就掩埋，過程草率，議員何文海說，中央昨天已經指正台中目前的廚餘處理方式有問題，南屯文山焚化廠的處理方式有沒有問題？市府要對居民說清楚講明白。

市議員陳淑華說，堆肥廠處置廚餘只能應急，不是長久之計，從這個地方看出盧秀燕缺乏遠見、缺乏城市治理政策，林佳龍的熟廚餘處理設施被盧秀燕硬生生停掉，就是一個最好的例證。

周永鴻議員認為，廚餘大部分都埋在原縣區，且未經評估就掩埋，是否影響環境？他痛批環保局處理過程草率；市議員陳俞融表示，支持中央的防疫決策，但市府必須同步公開「市區堆肥場與掩埋場的實際處理能量」，以確保廚餘能安全去化，避免成為新的環保與防疫破口，呼籲市府應每日更新處理進度與空間使用情形，並預作第二備案場域或與民間堆肥廠合作的緊急計畫，確保防疫與環保並行，「防疫掌握速度，更要有制度」。

議員何文海說，大批廚餘直接丟到南屯文山焚化廠，有沒有照規定處理讓南屯人質疑，市府應該說清楚講明白，不要讓沒有處理好的廚餘變成更大的問題。

