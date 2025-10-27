台中外埔綠能園區 被諷低度運作

林佳龍任內推動外埔綠能生態園區，原訂2024年完成二期營運，但目前仍只有一期。（取自林佳龍臉書）

林佳龍時代完成一期 何欣純：二期至今仍在籌備 廚餘處理量能無法提升

非洲豬瘟中央災害應變中心前進應變所，昨天對外說明進度，盧市府遭質疑「逢龍必反」，外埔綠能生態園區熟廚餘處理設備停滯不前，盧秀燕回覆「這是錯誤資訊」，她擔任市長七年多，外埔綠能園區運作六年多，民進黨立委何欣純打臉稱，外埔園區在前市長林佳龍時代就完成，目前僅「低度運作」，與盧說法落差很大。

盧：已運作6年 每年處理110噸廚餘

行政院長卓榮泰、行政院政委陳時中、指揮官暨農業部長陳駿季及盧秀燕，昨天同場說明疫調現況，有媒體提問外界質疑台中市處理廚餘量能，盧秀燕表示，外埔生質廚餘廠已運作六年，每年處理一百一十噸廚餘，並發電一萬度，目前正進行第二期興建籌備事宜，希望中央協助。

依規劃 兩期加總可處理5萬噸廚餘

對此，民進黨立委何欣純會後表示，外埔綠能生態園區第一期在前市長林佳龍時代完成，目前是「低度運作」，台中市每天有兩百多噸廚餘，如果照著原先規劃順利推進，就不會像現在沒有處理能量。

依照林佳龍規劃，外埔綠能生態園區整體開發預計第二期在二〇二四年營運，前後加總年規模量能超過五萬噸，處理能量空間從容有餘。

何欣純稱，遺憾外埔第二期工程被盧市府認為不是重點，落後六年「市長還說開始籌備」，完全沒有處理能量，發生豬瘟疫情後，市府無所適從，倉促到處找掩埋場埋廚餘，對台中市環境維生影響大、市民非常憂心憂慮，「到底還要等多久才能去化台中廚餘。」

環局：二期民間投資 已送修正計畫

台中市環保局表示，外埔園區從二〇一九年七月九日啟用，每日約處理一一〇公噸生廚餘，透過厭氧發酵產生沼氣發電，每天發電量約一萬度，截至今年九月底，累計發電量已突破一千五百萬度，展現廚餘轉化再生能源能力，目前第二期厭氧發酵設備整建計畫書ROT（民間機構投資增建），廠商於十月廿三日提送修正計畫，市府依相關程序審查與籌備，以提升廚餘處理量能。

