浪浪化身陪伴犬 讓長輩重拾笑容

「豹抱」一走進社區據點，氣氛立刻熱烈起來。（屏東縣政府提供）

屏東縣已進入超高齡社會，今年縣府農業處與社會處合作推動「動物陪伴服務高齡友善計畫」，將動物保護與高齡照護結合，讓受訓後的流浪犬走入社區關懷據點與長照機構陪伴長者，創新做法不但翻轉浪浪命運，更讓長輩從陪伴中重拾活力與笑容。

米克斯犬「豹抱」原本是一隻在恆春路邊徘徊的浪浪，經屏東縣政府農業處動保科團隊訓練後，化身「動物陪伴服務」計畫中的超人氣陪伴犬，只要牠搖著尾巴進入社區據點，現場立刻歡笑不斷，原本靦腆的阿嬤主動伸手輕撫牠的頭，阿公也彎下腰逗牠玩耍，甚至有長輩因為牠的陪伴，願意起身活動、開口聊天。

訓練員王俞惠表示，「豹抱」原本只是準備野放的一隻浪犬，但牠的眼神有著渴望被愛的光，看見牠親人又穩定的性格，決定給牠一次機會。經過專業陪伴訓練後，「豹抱」學會了等待、安撫、互動，也學會在人的懷抱中釋放溫柔。

屏東縣府農業處長鄭永裕指出，屏東縣動物之家是結合收容、醫療與教育功能的多元空間，屏東縣未來將持續擴大陪伴犬培訓與活動場次，並鼓勵長照機構與家庭共同參與，讓更多浪浪能成為愛的傳遞者，也讓長輩的晚年生活更有笑聲與溫度。

