    首頁 > 生活

    台東富岡漁港防波堤災修 將重新招標

    2025/10/27 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東富岡漁港堤防重建工程所需的大型沉箱，在卑南溪出海口完成多年，遲遲無法就位，愈來愈斜。（記者黃明堂攝）

    台東富岡漁港堤防重建工程所需的大型沉箱，在卑南溪出海口完成多年，遲遲無法就位，愈來愈斜。（記者黃明堂攝）

    台東市富岡漁港防波堤災修重建工程歷時八年仍然卡在海底基礎工程，在卑南溪出海口建造的兩個大型沉箱，遲遲無法拖運到預定位置投放，縣府也因此遭到台東審計室糾正。縣政府已和業者解約，將重新招標，希望找到有能力施作的廠商，儘速完成防波堤災修工程。

    富岡漁港東堤在二〇一五年及隔年被颱風巨浪打壞，海底沉箱被掏空、位移，堤防毀損。縣府爭取中央補助，投入三．二億元整修東堤，其中，這兩座沉箱就是為重建堤防而做，尺寸為長廿五公尺、寬卅公尺、高十六公尺，約五樓高，將投放到東堤海底，才能繼續築堤工程。

    台東縣卑南溪出海口聳立兩棟公寓般的立方體，造價近四千萬元，做為富岡漁港港堤防災修工程的海底基礎，因工程延宕，造好後一放就是七年，在出海口海灘上愈來愈斜。今年九月間審計部台東審計室針對此問題向台東縣政府提出糾正，認為台東縣政府作業欠周延，亟待檢討妥處。

    縣府農業處表示，原廠商因遲遲無法克服海底基礎相關技術性問題，導致後續工程無法順利進行，兩個沉箱也遲遲無法拖運置放，目前已和廠商解約，並在今年底前重新招標，尋求熟悉海事工程的新廠商，且已有廠商有意投標，預計明年有廠商進場接手。

    熱門推播