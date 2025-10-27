載運問題肉品車隱瞞GPS 嘉里大榮罰300萬、送辦

與載運問題豬肉同貨車而遭匡列的疑似污染貨物，連夜倒入焚化爐集中銷毀。（高雄市衛生局提供）

嘉里大榮物流十月廿三日自彰化載運疑似非洲豬瘟肉品至高雄，不僅延遲告知貨車位置，還隱瞞車輛GPS，超過四十小時才提供運送清單，高雄市衛生局決定重罰嘉里大榮三百萬元、移送法辦，並勒令營業所停業一週。

高雄市衛生局調查，該批問題肉品廿三日從彰化運抵高雄大寮大發營業所後，從大車移貨到小車，當天前往封存和調查時，業者延遲至少一．五小時才吐實大貨車位置，還謊稱車上僅有三百公斤問題豬肉及一百五十公斤蝦子；衛生局廿五日要求嘉里大榮提供兩部貨車GPS，經追問才交出。

衛生局指出，嘉里大榮嚴重妨礙致延宕食安管控，依法加重裁處三百萬元罰鍰，且業者行為涉及散布病菌，對公共安全有重大影響，全案移送地檢署偵辦。

此外，中央宣布廿二日起豬肉禁運禁宰，台南有畜牧業者廿四日從後壁載送十三頭母豬到白河自家場區，讓人擔憂形成疫情破口，南市府昨天認定已明顯違反相關禁令，將依據「動物傳染病防治條例」重罰卅五萬元。

