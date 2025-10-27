為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中市說法反覆 王姓獸醫佐疑無照診斷

    2025/10/27 05:30 記者黃旭磊、歐素美／台中報導
    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業局竟發現王姓獸醫佐未申請獸醫師執業執照，是否涉及違反「動物傳染病防治條例」延誤防疫，將交檢調調查。（資料照）

    非洲豬瘟中央災害應變中心昨強調，至今仍找不到病毒出處。由於梧棲養豬場十月十日出現豬隻死亡，台中市府宣稱是王姓「獸醫師」研判感染放線桿菌胸膜肺炎而用藥治療，但昨晚中市府又稱，清查發現王僅有獸醫佐證書，未申請執業執照疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

    市府派任獸醫師：未見豬瘟典型症狀

    台中市農業局一開始的說法是，王姓「獸醫師」研判梧棲區養豬場的豬隻是感染放線桿菌胸膜肺炎而用藥治療，農業局動保處於十四日派獸醫師前往訪視，因未見非洲豬瘟的典型症狀，加上案主不同意採樣，致廿日豬隻死亡達一一五頭才採樣送驗。

    不過，台中市農業局昨晚指出，資料顯示王只有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但無獸醫執業執照，依「獸醫師法」第五條與第十六條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王是否違反「動物傳染病防治條例」，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

    老農：自判感染放線桿菌胸膜肺炎

    而陳姓老農昨回應表示，他從未說王有開診斷書或處方，他只是向王購買疫苗；懷疑豬隻感染放線桿菌胸膜肺炎，是他依據卅多年的飼養經驗判斷，並自己替豬隻注射之前購買留下的藥物，結果無效，至於藥品是向誰購買或何時購買，他則表示記不得。

