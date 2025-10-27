為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁宰禁運延長10天 農業部媒合冷凍豬肉供應賣場

    2025/10/27 05:30 記者吳柏軒、蔡愷恆／台北報導
    台北市南門市場販售熟食的攤商表示，目前生意沒有受到疫情太多影響。（記者蔡愷恆攝）

    台北市南門市場販售熟食的攤商表示，目前生意沒有受到疫情太多影響。（記者蔡愷恆攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，考量非洲豬瘟有潛伏期，行政院昨宣布延長豬肉禁運、禁宰措施十天；農業部將媒合冷凍公會提供更多冷凍豬肉到超市賣場，基本上供應量足夠；此外準備十七萬噸雞肉，可供應二個月，當作替代肉源。

    北市南門市場攤商：影響不大

    面對禁運禁宰十天，北市南門市場專售熟食攤商表示，生意暫未受太多影響，因之前因應重陽節有多訂購備貨。牛排店家也說，暫時未受衝擊，但上游豬廠商有告知，接下來兩週都不會供貨。

    農業部強化稽查 防私運私宰

    昨日也傳出豬肉可能出現私運私宰等破口，農業部長陳駿季強調，將強化養豬場稽查；衛福部長石崇良表示，已通令全國各地衛生局強化稽查，販賣商品要出示進口報單，或是本地屠宰證明，違者開罰送辦。

    陳駿季昨天宣布全國第一輪疫調初步結果，針對五四四一個養豬場查訪及病死豬檢測等，迄今沒有異常死亡情形，PCR檢測呈現陰性。

    死亡、送化製廠頭數 市府兜不攏

    台中市政府昨也提出疫調報告，但案場死亡一一七頭豬，送化製廠僅一〇六頭，數字對不上；此外案場有兩位獸醫師，各自扮演角色也無法釐清，廚餘追蹤也沒有反應到監控機制，待第二輪疫調釐清。

    農業部長陳駿季（中）昨表示，全國第一輪疫調初步結果，針對5441個養豬場，迄今沒有異常死亡情形，PCR檢測陰性。左為衛福部長石崇良，右為環境部長彭啓明。（記者王藝菘攝）

    農業部長陳駿季（中）昨表示，全國第一輪疫調初步結果，針對5441個養豬場，迄今沒有異常死亡情形，PCR檢測陰性。左為衛福部長石崇良，右為環境部長彭啓明。（記者王藝菘攝）

