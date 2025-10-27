蝦皮管制升級 防堵疫區豬肉製品上架

蝦皮表示，即日起賣家若上架疫區豬肉相關違禁商品，即使被蝦皮平台預防性下架並未售出，除依原先規範停權帳號外，蝦皮會將違規行為直接通報防檢署，善盡企業責任。（蝦皮提供）

台中梧棲養豬場驚傳出現非洲豬瘟，政府機關全力防堵疫情擴散，網購也為傳染風險之一，電商平台蝦皮表示，即日起，蝦皮的賣家若上架疫區豬肉相關違禁商品，即使被蝦皮平台預防性下架並未售出，除依規範停權帳號外，蝦皮會將違規行為直接通報防檢署，將管制升級，善盡企業責任。

違規賣家停權帳號、通報防檢署

蝦皮表示，二〇一九年中國、韓國、菲律賓等地開始出現非洲豬瘟。當時蝦皮對這種動物傳染病很陌生，知道它的破壞力很大，而二十多年前口蹄疫曾造成農業嚴重損失，對此情況相當緊張。還好當時透過農委會教導相關專業知識，蝦皮建立了防堵機制。

蝦皮表示，自二〇一九年即禁止所有疫區相關豬肉商品上架，並與農業部動植物防疫檢疫署建立綠色通報管道與關鍵字清單。二〇二〇年要求用戶於商品頁面載明輸入許可通知並繳交食安聲明書，提升賣家防疫意識。

二〇二一年起針對高風險商品直接預防性下架，透過PDCA模式（Plan-Do-Check-Act），持續進行品質管理、流程改進和目標管理及優化關鍵字，強化管制措施的密度與廣度。

依農業部公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」及「動物傳染病防治條例」第四十五條規定，違者可由主管機關處三萬以上十五萬元以下罰鍰。

蝦皮購物電商平台包括，蝦皮商城、蝦皮特選、蝦皮直送、蝦皮超市等，各縣市到處可見蝦皮店到店，提供取貨選擇，在台灣有許多消費者選用蝦皮購物。蝦皮網站上也有「非洲豬瘟專區」，告知賣家那些地方或國家為疫區，提醒賣家上架商品時應注意事項。

蝦皮表示，防疫的關鍵時刻必須有更嚴格的措施，提醒蝦皮用戶不要從疫區帶回豬肉相關商品，更不要在蝦皮上架。請大家買賣安心商品，一起保護農民、農業。

因此，若用戶上架疫區豬肉相關違禁商品，即使被蝦皮平台預防性下架並未售出，除依原先規範停權帳號外，蝦皮會將違規行為直接通報防檢署。

