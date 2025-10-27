為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    梧棲豬農未上傳蒸煮廚餘照 中市恐涉失職

    2025/10/27 05:30 記者吳柏軒、歐素美、黃旭磊、李文德／綜合報導
    台中梧棲養豬場陳姓豬農的兒子22日協助處理廚餘。 （資料照，記者廖耀東攝）

    台中梧棲養豬場陳姓豬農的兒子22日協助處理廚餘。 （資料照，記者廖耀東攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，目前懷疑病毒來源就是廚餘，但疫調發現該養豬場沒有依規定每日上傳蒸煮廚餘照片，而台中市環保局依規定應每月稽查，卻僅五月及七月有檢查，明顯未落實，恐涉怠忽職守。

    市府半年僅稽查案場2次

    非洲豬瘟中央災害應變中心關注病毒來源，染疫的梧棲養豬場使用廚餘養豬，環境部長彭啓明昨表示，蒸煮廚餘有一套SOP流程，需蒸煮九十度達一小時，並須每日上傳蒸煮照片到相關系統，再由地方環保局每個月輔導稽查。然而，調取數據發現，該養豬場在五月傳照廿四次，六月僅傳八次、七月一次，八月零次，已明顯未依規定；而台中環保局依規定應每月稽查一次，但僅五月、七月各稽查一次，也違反環境部的規定。

    環保局：未依規上傳無罰則

    台中市議員江肇國也在臉書提及廚餘蒸煮的稽查有疏失，明明該場連續四個月未依規定上傳影像，環保局卻沒有依規定稽查、也無裁罰，若病毒真的來自廚餘，那就是中市環保局嚴重失職。

    台中市環保局長陳宏益則回應，依據畜牧法及地方環保機關相關法規，業者未上傳蒸煮廚餘紀錄「並沒有罰則」，梧棲這名老農從五月起未依規定上傳，環保局曾派專員在八月前往稽查，當時老農說「會想辦法上傳」，不過仍未遵守規定，依法只能勸說並加強督導。

    非洲豬瘟致全國暫禁廚餘養豬，但台灣每天約產出二千多噸廚餘量，今日起學校上課也將產生營養午餐廚餘，彭啓明表示，已跟教育部、地方政府成立去化平台，短期可透過堆肥、生質能、黑水虻、焚化爐乃至掩埋等處理，盼各縣市首長關注環保設備，另拜託國民惜食減少浪費。

    卓揆：禁廚餘養豬需務實討論

    至於是否全面禁止廚餘養豬，行政院長卓榮泰表示，因全國還有四三五場養豬場利用廚餘養豬，需務實討論，若是進步的方式且技術可行，會克服種種困難推動。

    繼高雄市長陳其邁倡議全面停用廚餘養豬，雲林縣長張麗善也疾呼，中央應全面禁止廚餘養豬，否則養豬產業及其他周邊連帶產業，可能都會受到影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播