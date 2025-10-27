梧棲豬農未上傳蒸煮廚餘照 中市恐涉失職

台中梧棲養豬場陳姓豬農的兒子22日協助處理廚餘。 （資料照，記者廖耀東攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情，目前懷疑病毒來源就是廚餘，但疫調發現該養豬場沒有依規定每日上傳蒸煮廚餘照片，而台中市環保局依規定應每月稽查，卻僅五月及七月有檢查，明顯未落實，恐涉怠忽職守。

市府半年僅稽查案場2次

非洲豬瘟中央災害應變中心關注病毒來源，染疫的梧棲養豬場使用廚餘養豬，環境部長彭啓明昨表示，蒸煮廚餘有一套SOP流程，需蒸煮九十度達一小時，並須每日上傳蒸煮照片到相關系統，再由地方環保局每個月輔導稽查。然而，調取數據發現，該養豬場在五月傳照廿四次，六月僅傳八次、七月一次，八月零次，已明顯未依規定；而台中環保局依規定應每月稽查一次，但僅五月、七月各稽查一次，也違反環境部的規定。

環保局：未依規上傳無罰則

台中市議員江肇國也在臉書提及廚餘蒸煮的稽查有疏失，明明該場連續四個月未依規定上傳影像，環保局卻沒有依規定稽查、也無裁罰，若病毒真的來自廚餘，那就是中市環保局嚴重失職。

台中市環保局長陳宏益則回應，依據畜牧法及地方環保機關相關法規，業者未上傳蒸煮廚餘紀錄「並沒有罰則」，梧棲這名老農從五月起未依規定上傳，環保局曾派專員在八月前往稽查，當時老農說「會想辦法上傳」，不過仍未遵守規定，依法只能勸說並加強督導。

非洲豬瘟致全國暫禁廚餘養豬，但台灣每天約產出二千多噸廚餘量，今日起學校上課也將產生營養午餐廚餘，彭啓明表示，已跟教育部、地方政府成立去化平台，短期可透過堆肥、生質能、黑水虻、焚化爐乃至掩埋等處理，盼各縣市首長關注環保設備，另拜託國民惜食減少浪費。

卓揆：禁廚餘養豬需務實討論

至於是否全面禁止廚餘養豬，行政院長卓榮泰表示，因全國還有四三五場養豬場利用廚餘養豬，需務實討論，若是進步的方式且技術可行，會克服種種困難推動。

繼高雄市長陳其邁倡議全面停用廚餘養豬，雲林縣長張麗善也疾呼，中央應全面禁止廚餘養豬，否則養豬產業及其他周邊連帶產業，可能都會受到影響。

