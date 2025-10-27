新店錦秀社區擋土牆崩塌搶修 監測穩定

新北市新店區錦秀社區多位住戶返家拿東西，關心現場狀況。 （記者黃政嘉攝）

新北市新店區錦秀路四十九巷底的錦秀社區，廿五日擋土牆崩塌造成土石滑落，已撤離一一七位住戶，市府工務局與土木技師昨再到現場勘查，工務局長馮兆麟表示，損害的擋土牆正在清土、降水壓，預計七至十天告一段落後，再拆除擋土牆，屆時第二排住戶約五十二人可以返家。

清土、降水壓 再拆除擋土牆

馮兆麟指出，廿五日在崩塌處上方增加三個監測點，目前沒有變化，代表處於穩定狀態，損害的擋土牆會先把裡面的土清除、降水壓後，再拆除擋土牆；邊坡未來會清空，正在與技師研議二項方案，一是按照原方式設計擋土牆，但風險略高，另一種是階梯式，由上往下打排樁逐層施作，安全性較高，但所需時間長，施工方式以安全為考量，並按照結構破壞狀況與施工可行性決定。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說，目前在擋土牆下方用重物、土石或混凝土塊堆壓，避免擋土牆側向位移，同步從擋土牆上方解壓，減輕覆土重量，避免再次倒塌。

馮兆麟表示，撤離住戶由區公所安置，清土、降水壓作業估計七至十天會告一段落，若降壓順利，第一排住戶維持預防性撤離，原則上同意第二排住戶返家。

新店區公所說明，第一排住戶為錦秀路四十九巷七號、八號及五十七巷四號、七號，第二排為四十九巷五號、六號及五十七巷二號、五號，目前撤離四十九戶共一一七人，當中第二排設籍人數為五十二人，經土木技師公會認定安全無虞，初估七至十天可返家。

日興里長廖景春說，撤離的居民部分依親，或安排至中和區旅館住宿，旅館免費住宿已延長至五天，廿九日起另找其他合適地點安置居民。

另外，雙溪區赤皮倫北卅八縣道四至七公里處有土石掉落，道路隆起變形，警方拉起警戒線，區公所昨到場搶修，並撤離附近住戶兩戶六人。

