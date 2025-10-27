新北防火巷違規 通報逾千件僅罰3件

新北市議員陳世軒指出，防火巷違停問題，以捷運站周邊最為嚴重，雜物與機車恐成為延燒的媒介。 （陳世軒提供）

外來違停者無法可罰 議員促設專法 工務局︰依現行法規辦理

防火巷原為防災避難通道，卻淪為停車與堆物空間。新北市議員陳世軒表示，近五年全市通報防火巷違規高達一二三二件，實際開罰卻僅三件，批評法令形同虛設，呼籲市府研議制定「防火巷專法」。工務局長馮兆麟回應，防火巷不屬於《道路交通管理處罰條例》適用範圍，警察無法取締，仍需要依照現行法規陳述意見、行政處分等程序辦理，目前暫不訂定專法。

依公寓大廈管理條例開罰住戶

陳世軒指出，防火巷違停問題以捷運站周邊最為嚴重，民眾因停車位不足，只能將機車停入巷內，一旦發生火災，雜物與機車恐成為火勢延燒的媒介。雖然依照《公寓大廈管理條例》規定，住戶違規可開罰四萬至廿萬元，但該條例僅能處罰住戶，對外來違停者無法可罰，導致執法出現漏洞。

非道交條例範圍 警無法取締

陳世軒說，根據新北市近五年資料顯示，防火巷違停或堆置物品通報案約一二三二件，實際裁罰僅三件，對象皆是住戶，開罰比率極低，依照《公寓大廈管理條例》最低裁罰基準，共開罰十二萬元，代表現行法規無法有效遏止問題，因此建議工務局會同法制局研擬修法，或設立「防火巷專法」，明確定義違規對象與罰則，補足執法缺陷。

馮兆麟回應，工務局已於六月廿四日召開跨局處會議研商，考量各機關法令適法性，以及違規行為屬於不特定對象且流動性高，再者因防火巷不屬於《道路交通管理處罰條例》適用範圍，警察無法直接取締或拖吊，仍需要按照現行法規陳述意見或行政處分等程序辦理，因此依既有法規處置，暫不訂定專法。

工務局︰設ㄇ形桿 加強土地管理

裁罰件數少的原因，馮兆麟表示，主要是防火巷堆置雜物行為，經勸導或複查大多都配合改善，停車行為多屬於短暫停放且流動性高，建議土地所有權人可放置活動式ㄇ形桿，加強土地管理，遏止機車隨意停放。

陳世軒強調，防火巷問題是長年累積的安全隱憂，不能再以「事後檢討」的態度面對，他呼籲市府通盤檢討捷運站周邊與住宅區停車空間規劃，於一個月內提出具體檢討與改善報告，同時加強宣導，讓市民理解防火巷的重要性。

