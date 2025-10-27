為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    燕子口堰塞湖 順利降壩引流

    2025/10/27 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體降挖減災工程，順利引流湖水，降低水位及蓄水量。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體降挖減災工程，順利引流湖水，降低水位及蓄水量。（林保署花蓮分署提供）

    農業部林業及自然保育署花蓮分署昨天針對中橫立霧溪燕子口堰塞湖，進行壩體降挖的減災工程，上午九點針對壩體深槽線開挖，引流湖水藉此降低水位及蓄水量，中午順利開挖出深槽，湖水向下游溢流，中橫公路魯丹橋溢流湖水規模逐漸變小。

    林保署花蓮分署指出，順利開挖深槽線引流湖水，水位目前大約以每小時約三公分的速率下降中，魯丹橋面的溢流水痕也已退縮約二公尺左右。目前除了壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強中。

    勿進入立霧溪下游河道

    不過，由於壩體主要由堅硬的岩塊構成，結構穩定，引流水量尚未顯著削弱壩體結構，壩體也沒有潰決的跡象，由於水位還未降至台八線靳珩隧道西口路面高程以下，今天將持續進行降壩引流作業，逐漸降低堰塞湖水位及蓄水量。

    花蓮分署表示，經成功大學防災研究中心專業團隊評估，堰塞湖引流的水量不致危及下游聚落，但立霧溪燕子口下游至出海口沿線溪床水位可能抬升，仍屬危險地帶，呼籲民眾切勿進入；另外也通報燕子口以下河道沿岸河防構造物、東部電廠設施及鐵公路橋梁等公共設施的主管機關提高警覺，呼籲民眾勿進入立霧溪下游河道內。

    花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體降挖減災工程，順利引流湖水，降低水位及蓄水量。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體降挖減災工程，順利引流湖水，降低水位及蓄水量。（林保署花蓮分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播