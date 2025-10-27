為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘭博修復舟船試航 重現「石港春帆」

    2025/10/27 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    蘭博昨天舉辦傳統舟船修復試航儀式，透過傳統舟船重返水域，再現二百年前蘭陽八景之一的「石港春帆」意象。（宜蘭縣府提供）

    蘭博昨天舉辦傳統舟船修復試航儀式，透過傳統舟船重返水域，再現二百年前蘭陽八景之一的「石港春帆」意象。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣立蘭陽博物館所在的烏石港舊址，是清領時期宜蘭對外交通重要門戶，蘭博昨天舉辦傳統舟船修復試航儀式，透過傳統舟船重返水域，再現二百年前蘭陽八景之一的「石港春帆」意象，象徵再啟文化航程。

    再現蘭陽八景之一

    一八二五年噶瑪蘭廳通判烏竹芳創作「石港春帆」，詩句中「石港深深口乍開，漁歌鼓棹任徘徊，那知一夕南風急，無數春帆帶雨來」，描繪當年烏石港船隻往來帆影點點盛況，後來因水道淤積，加上一九二四年宜蘭線鐵道全線通車，當地水運逐漸式微。

    蘭博希望活化烏石港舟船文化，與海洋委員會共推復振計畫，去年獲在地企業溪和水產捐贈二艘傳統木船，聘請匠師修復，再邀台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明協助航行訓練，其中一艘木船昨天下水試航，宜蘭縣代理縣長林茂盛也登船體驗，他說，傳統舟船的修復，不僅是文物再生，更是宜蘭文化記憶的復航。

    蘭博館長陳碧琳表示，蘭博獲贈的二艘傳統木船，長約七公尺，寬度一百三十公分，是從前宜蘭近海捕魚用船隻，經過維修後，一艘置於蘭博館區展示，一艘停靠蘭博周邊水域，提供遊客拍照，目前未開放搭乘。

