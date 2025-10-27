基隆室內網球場預約遭竄改 市府將提告

二〇二四年重新啟用的基隆市民體育活動中心的室內網球場預約系統，近日有多名民眾反映，預約資料遭他人隨意修改，被他人捷足先登，權益受損；基隆市立體育場場長林柏樹昨表示，已在處理，將針對預約系統進行「鎖固」設定，確保預約程序的公平性，同時將對疑似擅自更改民眾提出刑事告發及更換場館失職人員。

更換場館失職人員

民眾反映指出，網球場預約辦法明文規定不能擅自修改別人資料，但預約系統的修改歷史紀錄顯示，他預約的時段被其他球友修改，理由竟是「他之前預約也被改過」，讓民眾質疑「那不就每個人都可以把別人的預約亂改嗎？」

請繼續往下閱讀...

網球國手出身的基隆市議員陳宜表示，網球場去年重新修繕啟用，收費相對雙北市便宜，吸引雙北市民跨區打球；近期很多球友反映，預約資料會被後來的登記者「資料覆蓋」，基市府應完善登記機制。

體育場指出，球友疑擅改預約資料，恐涉刑法偽造文書及妨害電腦使用罪嫌，將委請律師收集證據後提出告訴。另當日值勤人員已得知及發現表單被竄改且內容有異，未及時通報主管及妥善處理，將予以懲處調離場館。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法