基隆運動中心泳池水質遭批 採樣檢驗

基隆國民運動中心泳池環境與設備近日被民眾在網路社群平台質疑狀況不佳，基隆市府派員前往取水採樣檢驗。（基隆市府提供）

基隆國民運動中心泳池環境與設備近日被民眾在網路社群平台質疑狀況不佳，引起熱議，基隆市立體育場場長林柏樹昨帶隊前往取水採樣檢驗，如有違規將依規定及合約裁罰。基隆市議長童子瑋表示，公共設施的管理與維護不能掉以輕心，市府應立即檢討管理機制，確保民眾使用安全與品質。

林柏樹昨到國民運動中心檢查泳池環境與設備，要求營運廠商重新檢視提供的吹風機等設備，若有不符規定及有安全疑慮要立即更換；並通報衛生局稽查水質，若有違反規定將裁罰。記者觀察，整個泳池與使用烤箱的民眾不到十人，有民眾替業者緩頰，但也有人對泳池水質不願表示意見。

童子瑋指出，今年三月就曾指出國民運動中心存在設備老舊、泳池水質不佳、空氣品質欠佳與安全維護不足等問題，要求市府與主管機關強化查核與管理，如今再度傳出相關狀況，顯示問題未改善。

童子瑋認為，必須從強化制度與管理著手，短期內加強會勘與督導頻率，確保民眾反映的問題能即時獲得回應；長期則應全面檢討運動中心的營運策略與委外合約內容，提升廠商的服務品質，讓公設管理更符合市民的期待。

