《城市人物誌》北市環保局長徐世勲 擁抱自閉兒 守護不間斷

台北市環保局長徐世勲的人生有超過一半時間，都與自閉症孩子緊緊相繫。 （記者蔡愷恆攝）

記者蔡愷恆／專訪

台北市環保局長徐世勲當過台北市議員，也曾擔任台北市客委會主委，還「斜槓」擔任中華民國自閉症基金會董事；而他與自閉症團體的淵源不僅受母親影響，也來自大學參加的社團；從第一次出隊的印象深刻到後來的感動，是他心裡最柔軟的一塊，持續地投入，只希望社會對自閉症家庭能多一點理解、多一點支持。

徐世勲成長過程，深受在學校擔任輔導主任的母親影響，家中滿是心理學與輔導書籍，讓他從小習於翻閱而產生興趣，後來成了他念大學時選社團的指南，除了各種活動社團之外，唯一一個參加的服務型社團就是「自閉星語服務團」，扎實的受訓課程讓他有系統地認識了自閉症，更深刻理解到「服務汙染」—「你以為很有心的服務，可是你的態度或做法可能在傷害孩子而不自知。」

受母親影響 大學開始投入

徐世勲第一次出隊時，學長姊提醒他「多帶一副眼鏡」，果然，一氣之下的小朋友用頭撞他並把眼鏡踩碎，「我痛到眼冒金星，還得耐心跟他說：『你要跟哥哥說對不起喔。』那時我就想，他的父母一定更辛苦。」還有一次，一名不讓人靠近的小男孩，「我先伸出一根小棍子，他握住後，慢慢牽起我的手，那是他第一次主動牽人，我當下快哭出來。」大學畢業典禮上，小男孩捧著一束花靦腆地送上祝福說：「哥哥，畢業快樂。」

徐世勲踏入政壇後，因自閉症孩童的家長陳情，發現照顧時數評量表不合理，因他的爭取，讓台北市成為全台第一個有自閉症專屬量表的地方政府。而在看到自閉症孩子表演時，孩子家長在一旁忙著照相記錄、欣慰的表情，也讓他心裡充滿柔軟的感動，希望社會給自閉症家庭多一點理解、多一點支持。

