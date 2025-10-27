捷運板南線塞爆「如跨年」 民眾建議提前示警

光復節三天連假結束，但連假前一天的週四（廿三日）下班尖峰，台北捷運板南線忠孝復興站及部分車站人滿為患，一度讓人以為發生故障，北捷表示無故障發生，研判與連假有關；民眾認為，與其進站才動彈不得，建議北捷可以提前示警，讓民眾選擇轉乘。北捷表示，人潮眾多時，行控中心有即時監控，可適時加發加班車或縮短班距，也建議民眾隨時查詢「台北捷運Go」APP，瞭解各路線車廂資訊以調整交通動線。

連假前一天下班尖峰 人滿為患

捷運板南線忠孝復興站可轉乘文湖線又鄰近百貨公司，平日通勤尖峰擁擠已成日常，光復節連假前一天下班尖峰，人滿為患動彈不得，不少民眾將「盛況」拍照上傳到網路平台，驚呼「忠孝復興人滿出來，有跨年的感覺」，適逢十一月百貨週年慶旺季將至，還有耶誕節、跨年，有人直呼「到時一定更慘」，建議提前於進站前示警，類似停車場「車位已滿」等告示，讓乘客選擇轉乘。

北捷︰適時發加班車或縮短班距

北捷表示，當天未發生故障，研判是連假人潮多；進一步說明，人潮多時，透過各車站驗票閘門計算各路線即時及預估運量，適時加發加班車或縮短班距。廿三日當天，藉由人潮引導及管制措施，減少進站閘門數及宣導分散移至前後車廂，並進行大廳往月台管制，減緩文湖線進入板南線人潮，以及加班車疏運。建議民眾遇特殊節日或活動，可先查詢「台北捷運Go」APP，瞭解各路線車廂擁擠資訊，調整後續交通動線。

協助疏運 第6部空間優化列車上線

此外，板南線第六部空間優化列車已上線，協助尖峰時段疏運；透過拆除第二至第五節車廂中央立柱，移除部分車門旁座位及屏風，增設車側與座椅扶手，擴大站立空間，每列車可多載七十二人。另在第三節車廂第四個車門至第四節車廂第一個車門間，各拆一處三人座椅，改裝成可放嬰兒車的「親子友善區」。

