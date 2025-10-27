北市里辦數位便民系統 發物資大當機

台北市「里辦數位便民系統」在中秋節發放物資時當機兩小時，不少民眾在烈日下排隊引起民怨。（北市議員王欣儀提供）

民眾大排長龍怨聲起 議員批應做好壓力測試 民政局︰11月中旬前改善

台北市政府推動「里辦數位便民系統」，今年二月以網頁版取代應用程式，希望提升行政效率，卻在中秋節發放物資時當機兩小時，不少民眾在烈日下排隊引起民怨。民進黨議員王閔生說，早知會有頻寬限制，局處應提前做好壓力測試；國民黨議員王欣儀痛批「不是數位便民，是數位擾民。」民政局回應，十一月中旬前會完成壓力測試，改善系統效能。

王欣儀︰不是數位便民 是數位擾民

北市府二〇二〇年架設「里辦數位便民系統」，並在今年二月從應用程式轉為網頁版，里辦公處只要有平板電腦，里民就可以掃描身分證領取物資、報名活動，希望藉此擴大使用人數，減少使用傳統紙本名冊，提升行政效率。

王閔生提到，中秋節活動達系統使用高峰，造成大當機，民眾領取物資大排長龍，在烈日下大汗淋漓，里長與志工都挨罵，他也接獲不少陳情。而這週重陽節相較於中秋節高峰的使用量，尚無里長反映連線問題，主要也是活動開始前，里長們會提前登入測試系統狀況，避免突發狀況。呼籲主管機關應要提前進行壓力測試，確保系統能承擔較多的流量。

王欣儀指出，明年是選舉年，全市各里將舉辦更多節慶與活動，系統使用量勢必暴增，若民政局不正視問題提前改善，系統恐隨時再度癱瘓引發民怨上，痛批「不是數位便民，是數位擾民。」

推行6年 部分年長里長不會使用

早就順應數位化潮流，在辦公室架設平板電腦的南港區百福里里長李雯馨說，之前系統不順暢，被里民罵到有陰影，今年有提高網速，中秋節與重陽節發送禮品，「只需要三秒鐘」；不過，她也提到，數位便民系統已經推行六年，仍有年長的里長不會使用。

民政局︰將可承擔一、兩千人流量

民政局回應，中秋節當機是因為瞬間流量太大導致，過去並未發生；目前已完成系統軟硬體校正調整，調高同時上線服務量、縮短閒置連線中斷時間、減少使用者重復連線讀取次數及增加硬體資源等作業，以提高系統同時使用人數承載量。民政局長陳永德允諾啟動效能改善與壓力測試，在十一月中旬完成後，將可承擔一、兩千人的流量。

