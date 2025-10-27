激戰兩日技拚寶座 新三棋王誕生 新學生棋王 小學組陳天宸 中學組李碩恩 大學組陳允祈

第二十屆榮三盃全國學生棋王賽昨日決賽，選手們努力爭奪棋王榮耀。（記者王文麟攝）

第二十屆「榮三盃全國學生棋王賽」歷經兩天賽程，昨日產生三組全新的學生棋王，分別是小學生棋王桃園大勇國小六年級陳天宸、中學生棋王彰化高職三年級李碩恩、大學生棋王輔大一年級陳允祈，三組學生棋王都是重新洗牌。

主辦單位林榮三文化公益基金會也於賽後隨即進行頒獎典禮，由董事長林鴻聯親自頒發三組冠軍獎盃、有學生棋王頭銜的彩帶，以及每位獎學金六萬元。其他進入決賽的各組前十六強，分別是亞軍獎學金四萬元；季軍獎學金三萬元；殿軍獎學金二萬元；第五名至第八名各可得獎學金一萬五千元；第九名至十六名獎學金各一萬元。

請繼續往下閱讀...

穩健中掌握先機 裁判長點出致勝關鍵

雖說下圍棋者會隨著年齡棋風愈趨穩健，但有時也可見到從小就展現沉著氣質又能洞燭先機的選手。裁判長秦世敏在觀察最後一盤棋局時，發現小學組從一開始就四平八穩，頻頻說道「太中規中矩了」，沒想到黑、白子開始互為攻守，黑子持續攻勢凌厲，白則沉穩應對，逐漸拉開雙方的差距，使贏面逐漸站穩白的這一邊，最後更出現奇特的四塊棋雙活棋形，可說頗為戲劇性。

秦世敏讚白棋陳天宸的穩定度高，奠定贏棋的基礎。其實在小學組近幾年賽績中，這次執黑子的林泓佑算是相當具爆發力的，他曾於前年初賽時，負傷參賽堅持到五盤全勝後直奔醫院，去年更在決賽中取得第二名佳績，原本很被看好；而陳天宸則是以持續前進的名次，終於今年登上棋王寶座。

相較之下，中學組棋王的勝出可說在意料之中，本來就實力堅強的七段李碩恩對決此次三組搶桂冠的最後六名選手中，唯一以六段報名參賽的溫紹淵，一開始雙方平分秋色，但很快的，執黑子的李碩恩就奠定了難以撼動的贏面，最終獲得勝利。不過，曾於2019年榮登小學生棋王的溫紹淵，這次以高二棋力六段搶中學生棋王，最終雖功虧一簣，秦世敏仍認為他已有七段實力，是後勢可期的黑馬。

至於大學組，真的就是大黑馬擊敗去年大學生棋王。當決賽最後一盤冠軍之爭名單出現陳允祈時，很多人都對這個名字感到陌生，至少在前幾年的榮三盃並未見到這個名字。原來陳允祈曾於高三參賽獲得第十名，但因未繼續升學只好先當兵，直到去年考上大學，才又回歸榮三盃參賽。

因為陳允祈曾於中華棋協當過替代役，曾任棋協秘書長的裁判長秦世敏有認出他，笑說陳允祈第一天初賽第一盤就輸棋，第二盤贏棋後來找他聊天，沒想到就一路贏到榮登棋王寶座，秦世敏直誇他棋風穩健且爆發力強。

下棋樂趣在真正喜歡 基金會勉勵參賽者莫忘初衷

榮三盃圍棋賽以高規格優質的比賽場地與秩序，以及豐厚的獎金聞名，第一天的選拔賽辦在《自由時報》的一樓大廳，第二天決賽就在二樓國際演藝中心，將樓下座位收起，騰出舒適的空間給決賽選手們安心對奕，所有觀賽的親友都退到二樓俯瞰，完全不干擾到參賽者，林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬說，「在這個場地待一整天，很安靜，我想應該是一件幸福的事情。」

無論最終排名如何，蔡素芬特別向小學組新面孔恭喜，因為他們未來還可以一路參加比賽到大學組。蔡素芬表示，榮三盃舉辦二十屆，意義深長，每次比賽，連續兩天全版報導，各組十六強都有登上報紙版面，在紙本相對珍貴的時代裡，是《自由時報》支持圍棋比賽的一份心意，也希望為參賽者留下值得紀念的回憶。

蔡素芬表示，二十年來，從小學組到中學組，陸續都有很多好手參加，大學生組則是後來才加入賽事，初衷是為了讓選手們到了大學還有比賽可以參加。過去曾有，相信未來也會有很多選手繼續參加國際賽事，並取得好成績，或是在中學階段轉為職業棋士，「他們若曾經參加過榮三盃，我們也會感到與有榮焉，因為大家的成績讓我們的賽事更添光芒。」但蔡素芬也勉勵所有參賽者莫忘初心，「請繼續尋找下棋的樂趣，樂趣來自於真的喜歡圍棋。」

頒獎貴賓與得獎者合照：第二排左起林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、副裁判長張三郎、中學生棋王李碩恩、大學生棋王陳允祈、基金會董事長林鴻聯、小學生棋王陳天宸、大會主席江振雄、自由時報總編輯鄒景雯、裁判長秦世敏。（記者王文麟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法