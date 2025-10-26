為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林國際農機展登場 400多家廠商參加

    2025/10/26 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    日本引進的稻間機器人首次在台灣亮相，能降低除草及防治福壽螺所需的化學農藥成本及人力。（記者黃淑莉攝）

    日本引進的稻間機器人首次在台灣亮相，能降低除草及防治福壽螺所需的化學農藥成本及人力。（記者黃淑莉攝）

    農糧署新期程補助 加入淨零、減碳、環境永續3大核心目標

    雲林國際農業機械暨資材展昨日起連續三天在虎尾高鐵特定區登場，農糧署副署長陳啟榮出席開幕指出，這幾年中央推動大小型農機補助投入七十億元，嘉惠農民超過廿萬人，新期程計畫除延續上一期外，加入淨零、減碳、環境永續三大核心目標，讓農業更具效率、競爭力。

    上千攤位 展出最新型設備

    今年農機展有四百多家廠商參加，共有上千個攤位，展出各種最新型的大小型農機具、資材設備及導入AI科技的農機及設備等琳琅滿目，其中致力推廣無毒健康省力樂活農具的「天斗篷太郎」，推出多項革命作品，在C區卅二至卅五共四個攤位展出，吸引許多民眾參觀、詢問。

    縣府農業處長魏勝德說，這幾年AI科技運用在農機具及設施設備越來越多，這次日本廠商展示的「稻間機器人」就像掃地機器人一樣，可以抑制稻田裡雜草、福壽螺生長，減少人力及化學農藥使用。

    陳啟榮表示，二〇一七年起農業部與農糧署推動各式農機補助，累計投入經費超過七十億元，協助農民購置大小型農機廿二萬台、受惠農民超過廿萬人，大幅改善農業缺工問題，並帶動國內農機產業創新升級。

    陳啟榮指出，現行中程計畫將於今年屆期，農糧署已向行政院提報二〇二六至二〇二九年新一期「農機中程計畫」，除延續智慧化與電動化方向外，加入減碳、淨零與環境永續等三大核心目標，持續推動農業節能減碳與淨零轉型。

    美、日、韓、越、印等6國參展

    縣長張麗善說，雲林農機展是全國最大農業機械展，今年還有來自美國、日本、韓國、越南、印度及新加坡等六國的農機與專家共襄盛舉，讓台灣農機展不僅是國內技術成果的展示舞台，更是國際農機交流的重要平台，展期至廿七日歡迎大家把握時間前往參觀選購。

    雲林國際農機展展示各種最新科技的農機具，吸引民眾前往參觀。（記者黃淑莉攝）

    雲林國際農機展展示各種最新科技的農機具，吸引民眾前往參觀。（記者黃淑莉攝）

