為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南國民黨光復遊行 基進黨抗議

    2025/10/26 05:30 記者王姝琇／台南報導

    台南市國民黨議員林美燕、許至椿昨天攜手民團合辦光復祭典、升旗、遊行，基進黨則號召民眾齊聚湯德章公園抗議，兩派人馬隔著馬路疾呼口號，基進台南黨部主委吳依潔痛批遊行行經「湯德章紀念公園」是最大的諷刺。

    慶祝光復遊行隊伍昨天從忠烈祠出發，行經湯德章紀念公園「強碰」基進黨抗議隊伍，抗議群眾疾呼「歷史不該被偽造，破除光復謊言」，另一派人馬則喊出「日本戰敗，抗戰勝利，回歸祖國懷抱」，警員將雙方人馬隔開，未釀衝突。

    吳依潔說，過去湯德章也曾期待脫離日本殖民後，可迎來祖國；但當時國民政府所帶來的卻是專制的態度、落後的法制觀念，甚至假「戡亂」之名，濫殺台灣人民，湯德章最終也被迫害致死。她強調，戰後由國民政府統治下的台灣不是光復而是淪陷，是另一場侵佔、劫掠與殖民的開始。如今國民黨議員竟發起光復遊行，安排行經「湯德章紀念公園」，是最大的諷刺。

    吳依潔表示，台灣人不應將中國主權史觀的論點化作國族共同記憶。根據《舊金山和約》紀載，日本放棄台灣主權後，並未將台灣移交給任何國家；依《聯合國憲章》所保障的人民自決權，台灣主權屬於台灣住民，但國民政府卻如毒瘤一般寄生在台灣這塊土地上長達百年之久。希望台灣人能夠深刻認知，破除「光復」謊言，奪回屬於台灣人主體的歷史記憶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播