台南國民黨光復遊行 基進黨抗議

台南市國民黨議員林美燕、許至椿昨天攜手民團合辦光復祭典、升旗、遊行，基進黨則號召民眾齊聚湯德章公園抗議，兩派人馬隔著馬路疾呼口號，基進台南黨部主委吳依潔痛批遊行行經「湯德章紀念公園」是最大的諷刺。

慶祝光復遊行隊伍昨天從忠烈祠出發，行經湯德章紀念公園「強碰」基進黨抗議隊伍，抗議群眾疾呼「歷史不該被偽造，破除光復謊言」，另一派人馬則喊出「日本戰敗，抗戰勝利，回歸祖國懷抱」，警員將雙方人馬隔開，未釀衝突。

吳依潔說，過去湯德章也曾期待脫離日本殖民後，可迎來祖國；但當時國民政府所帶來的卻是專制的態度、落後的法制觀念，甚至假「戡亂」之名，濫殺台灣人民，湯德章最終也被迫害致死。她強調，戰後由國民政府統治下的台灣不是光復而是淪陷，是另一場侵佔、劫掠與殖民的開始。如今國民黨議員竟發起光復遊行，安排行經「湯德章紀念公園」，是最大的諷刺。

吳依潔表示，台灣人不應將中國主權史觀的論點化作國族共同記憶。根據《舊金山和約》紀載，日本放棄台灣主權後，並未將台灣移交給任何國家；依《聯合國憲章》所保障的人民自決權，台灣主權屬於台灣住民，但國民政府卻如毒瘤一般寄生在台灣這塊土地上長達百年之久。希望台灣人能夠深刻認知，破除「光復」謊言，奪回屬於台灣人主體的歷史記憶。

