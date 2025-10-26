百鬼踩街 關子嶺溫泉美食節開幕

關子嶺溫泉美食節昨晚舉辦「百鬼夜行」踩街，熱鬧的溫泉慶典吸引爆滿的遊客。（記者楊金城攝）

「天下第一鼎」再現 料理香菇雞湯 免費供千人分享

二〇二五台南白河關子嶺溫泉美食節昨天開幕，在象徵祈福的「神社搖鈴」聲中宣告溫泉季登場，出動「天下第一鼎」料理關子嶺香菇雞湯供千人分享，晚上舉辦「百鬼夜行」踩街，結合溫泉、表演與美食，打造獨一無二的關子嶺溫泉慶典，吸引爆滿的遊客參加遊行，十分熱鬧。

昨天中午在嶺頂公園大成殿廣場由台南市副市長葉澤山、南市觀旅局局長林國華、台南市溫泉協會理事長林憲堂、白河區長董麗華等人拉動神社搖鈴祈福，代表溫泉美食節開幕，葉澤山表示，關子嶺溫泉美食節是台南秋冬最具代表性的活動之一，每年都吸引許多民眾來體驗特有的泥漿溫泉、品嘗美食，歡迎各地民眾來關子嶺體驗最道地的溫泉魅力，為今年秋冬寫下美好的旅行回憶。

嶺頂公園舉辦「祭典市集」

開幕亮點由關嶺社區重現暌違廿一年的經典「天下第一鼎」香菇雞湯，香氣四溢，讓民眾感受溫暖人情，一千碗被索取一空，嶺頂公園同步舉辦「祭典市集」、「百鬼闖關」趣味活動相當熱鬧，有小荷葉扇、祈願繪馬的贈品。

10家餐廳 今天下午廚藝交流

關子嶺溫泉美食節今天下午將由關子嶺十家餐廳舉辦廚藝料理交流，十一月一、二日還有市集、闖關和街藝表演等系列活動。

林國華指出，近年來在觀旅局及西拉雅國家風景區管理處升級關子嶺遊憩設施，溫泉業者也積極投入環境與服務改善，成功吸引眾多遊客造訪，本週住宿率幾近百分之百，顯示溫泉節活動熱度與高人氣。

最熱鬧的關子嶺「夜祭巡行」，昨晚以「百鬼夜行」為主題，出動四座大型操偶，包含八岐大蛇、骨女、輪入道與酒吞童子等日本妖怪造型，現場並邀集鳳天神鼓、瘋狂維納斯舞團、百鬼Cosplay、火舞等十二組表演團體踩街演出，吸引民眾提燈、穿浴衣同行，巡行隊伍自寶泉橋出發，沿途熱鬧非凡，為溫泉節打造奇幻又熱鬧的夜間祭典氛圍。

遊客穿浴衣提燈參加關子嶺夜祭巡行。（記者楊金城攝）

白河關子嶺溫泉美食節出動「天下第一鼎」料理千人香菇雞湯。（記者楊金城攝）

