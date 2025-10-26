防豬瘟 新北養豬廚餘全改焚化

台中市爆發非洲豬瘟案，目前已實施禁宰與禁止廚餘養豬措施。新北市衛生局針對市售食品通路全面查核肉品來源，截至廿四日已查核卅五家業者，均未發現使用來路不明的肉品，並採檢台中梧棲流入的肉品送驗，環保局則全面禁止廚餘養豬，全數改由焚化處理。

農業部廿四日召開中央非洲豬瘟災害應變中心會議，新北市應變中心主動反映疑似混有台中梧棲案場豬隻經屠宰後，售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游，衛生局已立即前往稽查，並要求業者即刻停止販售，為釐清肉品是否有非洲豬瘟病毒，已採集該批肉製品送台灣大學初篩實驗室檢驗。

另環保局掌握，該批肉製品流向新北四家廚餘養豬場，經聯合稽查小組廿四日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。已提醒豬農應持續注意豬隻健康狀況，加強消毒防疫。

環保局表示，為了配合全面禁止廚餘養豬，新北產生養豬廚餘全數改由焚化處理。統計自廿二日至廿四日下午二時，共處理一二八車次、五一八公噸廚餘，作業正常順暢。另於廿四日完成轄內卅七家養豬場訪視與防疫宣導，督導飼養環境清潔消毒及自主防疫措施落實，嚴防疫情入侵。

