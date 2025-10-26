連日豪雨 新店錦秀社區擋土牆崩坍 百餘居民撤離

擋土牆上方十一巷九十弄有兩戶地基流失，走廊及陽台受損。（記者翁聿煌攝）

上方2戶基地淘空 下方5層樓公寓結構受損 恐須重建

受連日豪雨影響，新北市新店錦秀社區錦秀路四十九巷昨天清晨社區上方擋土牆崩裂、土石滑落，靠擋土牆側的走廊及陽台受損，兩戶地基淘空，下方一棟五層樓公寓被坍倒的擋土牆撞擊，損及結構，損失重大。

請繼續往下閱讀...

居民︰牆3年前就龜裂 裂縫擴大

居民反映，該段擋土牆於三年前就已經龜裂，管委會尚未補強修護，前天裂縫擴大，就先緊急撤離下方四十戶，昨天再撤上方八戶共百餘人，無人傷亡。

侯友宜︰加強巡查 應變須即時到位

市長侯友宜獲報，上午十點抵達現場勘查，指示市府團隊加強山區邊坡巡查，確保周邊社區安全，他表示應變措施須即時到位，降低災害風險，並請相關單位妥善安置撤離居民，讓受影響民眾獲得即時協助與保障。

議員黃心華說，事件突顯出坡地監測的重要，新北市有一千多個坡地社區，普遍都有擋土設施老舊、地下管路滲漏淘空等風險，市府應輔導有風險的社區裝設必要的連續檢測設備，才能在異狀發生的初期，就進行養護，避免風險持續累積至發生災變。

新北逾千坡地社區 議員促監測風險

工務局長馮兆麟指出，坍方現場於二〇二二年十月時擋土牆及排水溝曾出現徵兆，當時市府緊急進行道路排水溝搶修及由社區部分搶修，部分住戶以低壓灌漿填補擋土牆後方孔洞，並請社區管委會善盡管理維護職責，市府也協助持續監測觀察環境變化。

根據新北市政府通報，廿四日晚間，社區居民發現四十九巷後方擋土牆裂縫擴大有崩倒之虞，新店區公所於晚上八點已進行預防性撤離下方四十戶、九十九人，其中七十六人依親、十五人由市府安置於中和區旅館，另有八人不願撤離，現場已設置災害管制線，防止人員進入危險區域。

消防局廿五日清晨六點四十八分接獲通報，指稱錦秀路四十九巷底有擋土牆土石滑落，消防人員抵達後確認，巷底的五層樓公寓外牆受損、兩部機車毀損，無人受傷，工務局會同廠商、區公所及結構技師現勘，研議後續復原與安全加固方案。

新北市土木技師公會理事長丘達昌指出，四十九巷底的公寓外牆結構遭到崩落的擋土牆撞擊嚴重受損，恐須進行拆除重建，為免邊坡滑落再擴大，他建議先行在坡腳墊壓重量，雨勢緩和再移除崩落的土石，減輕擋土牆壓力。

連日豪雨，造成新店錦秀社區錦秀路四十九巷上方擋土牆崩坍。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法