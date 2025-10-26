為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    季連成隨卓揆花蓮勘災 徐榛蔚跑台北拜廟

    2025/10/26 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    季連成（前）雖卸下災區總協調官職務，仍再度向卓榮泰說明災區情形。（記者花孟璟攝）

    季連成（前）雖卸下災區總協調官職務，仍再度向卓榮泰說明災區情形。（記者花孟璟攝）

    卓稱讚季「一塊石頭、一個土堆 都充滿感情和責任」

    季連成將軍卸下災區總協調官兩天後，昨又隨行政院長卓榮泰到花蓮視察，卓榮泰指稱，有感受到季連成對光復災區的關懷「一塊石頭、一個土堆，都充滿感情和責任」。而花蓮縣長徐榛蔚卻被拍到去台北宮廟拜拜，被質疑「到底誰才是花蓮縣長」？

    卓榮泰昨天由季連成、行政院顧問李孟諺陪同，先到馬太鞍溪了解河川治理及溪底便道路況，又到大全活動中心災民收容所聽取中長期安置報告，及垃圾暫置場了解處理情形。

    卓榮泰說，這段期間感謝季連成政委、李孟諺顧問，尤其經過便道時，感受到季連成對光復鄉不只是一草一木，連一塊石頭、一個土堆，都充滿感情跟責任。

    卓榮泰強調，季連成為了救災，廿四天沒有回台北，救災效率很快見到成果，不僅涵管便道提前在本月十日號就已完成通車，比原訂時間提前五天，更通過廿一日新生堰塞湖潰流後二次洪峰抵達馬太鞍溪便道的考驗，證明便道提供安全的交通。

    季連成說，身為協調官，與經濟部水利署等單位共同討論，在臨時堤防上繼續加高、加厚，他也支持後年完工的超級堤防，並確保中長期治理尤其是堰塞湖方面，有更安全的工法及保障。

    卓榮泰來視察，花蓮縣府僅派秘書長饒忠參加，徐榛蔚「照正常發揮」神隱。原來徐昨早上在台北宮廟拜拜，還被記者當場拍到，但對於媒體追問「縣長妳怎麼沒陪院長勘災」？徐榛蔚一概不理會轉頭就走，被外界批「到底誰才是花蓮縣長」？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播