季連成隨卓揆花蓮勘災 徐榛蔚跑台北拜廟

季連成（前）雖卸下災區總協調官職務，仍再度向卓榮泰說明災區情形。（記者花孟璟攝）

卓稱讚季「一塊石頭、一個土堆 都充滿感情和責任」

季連成將軍卸下災區總協調官兩天後，昨又隨行政院長卓榮泰到花蓮視察，卓榮泰指稱，有感受到季連成對光復災區的關懷「一塊石頭、一個土堆，都充滿感情和責任」。而花蓮縣長徐榛蔚卻被拍到去台北宮廟拜拜，被質疑「到底誰才是花蓮縣長」？

卓榮泰昨天由季連成、行政院顧問李孟諺陪同，先到馬太鞍溪了解河川治理及溪底便道路況，又到大全活動中心災民收容所聽取中長期安置報告，及垃圾暫置場了解處理情形。

卓榮泰說，這段期間感謝季連成政委、李孟諺顧問，尤其經過便道時，感受到季連成對光復鄉不只是一草一木，連一塊石頭、一個土堆，都充滿感情跟責任。

卓榮泰強調，季連成為了救災，廿四天沒有回台北，救災效率很快見到成果，不僅涵管便道提前在本月十日號就已完成通車，比原訂時間提前五天，更通過廿一日新生堰塞湖潰流後二次洪峰抵達馬太鞍溪便道的考驗，證明便道提供安全的交通。

季連成說，身為協調官，與經濟部水利署等單位共同討論，在臨時堤防上繼續加高、加厚，他也支持後年完工的超級堤防，並確保中長期治理尤其是堰塞湖方面，有更安全的工法及保障。

卓榮泰來視察，花蓮縣府僅派秘書長饒忠參加，徐榛蔚「照正常發揮」神隱。原來徐昨早上在台北宮廟拜拜，還被記者當場拍到，但對於媒體追問「縣長妳怎麼沒陪院長勘災」？徐榛蔚一概不理會轉頭就走，被外界批「到底誰才是花蓮縣長」？

