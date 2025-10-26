《馬太鞍溪洪災》部落要中繼屋 花縣府還在爭永久屋

FATA’AN部落族人集結，表達部落需要集體中繼安置計畫。（記者花孟璟攝）

見卓揆視察 災民舉牌高喊「院長幫幫我」 卓允研議

馬太鞍溪堰塞湖洪災已經一個月，行政院長卓榮泰到花蓮光復鄉災區視察時，卻上演縣府官員與部落意見衝突的尷尬場面！FATA’AN部落提出「部落集體中繼安置」訴求，高喊「院長幫幫忙」，但縣府秘書長饒忠卻沒搞清楚狀況，仍要中央規劃永久屋，縣議員蔡依靜直接打臉饒忠，「我們要的就是集體中繼屋！」

請繼續往下閱讀...

首批中繼屋 最快11月底入住

卓揆強調，中繼屋是「階段性」的安置不會改變，指示國土署、原民會和縣政府務必納入部落意見，預留時間讓部落一起思考規劃未來可能的長期安置工作，第一批中繼屋四十一戶最快十一月底至十二月可入住，長期安置計劃將在重建會報中與縣政府協調。

光復鄉大全附幼的災民收容所前，FATA’AN部落會議主席率耆老族人見卓榮泰抵達，在門口舉牌，高喊「院長幫幫我」！族人提訴求，不只FATA’AN要集體中繼，包括阿陶莫、加里洞部落都受災，需要進行家戶調查，卓揆答應將研議。

但陪同的縣府秘書長饒忠卻認為「中繼屋只能短暫住」，三年五年就要搬走「感覺災民會認為，中繼屋蓋好就是永久居住」，但因最終仍需搬回原宅或重蓋房子，建議中央比照〇四〇三地震，制定永久屋重建補貼方案。

但饒忠的說法被FATA’AN部落選出的議員蔡依靜打臉，蔡依靜強調，部落已經開了無數次的會議，也清楚中繼屋是短暫居住，部落文化必須看整體，族人不要被打散、不要個別去租房子，他們需要的是集體的、在幾年內可以共同居住的地方，可以一起安撫受創的心，共度難關，也就是中繼屋最重要的功能，希望國土署可以針對部落提出的地點進行中繼屋選址評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法