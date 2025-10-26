為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭壯圍搭拉拉車 漫遊海岸眺龜山島

    2025/10/26 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    許多遊客慕名乘坐龜山朝日拉拉車，可以輕鬆漫遊海岸步道，搭配專人解說，讓遠眺龜山島變得好愜意。（記者王峻祺攝）

    許多遊客慕名乘坐龜山朝日拉拉車，可以輕鬆漫遊海岸步道，搭配專人解說，讓遠眺龜山島變得好愜意。（記者王峻祺攝）

    來宜蘭不僅能享受礁溪溫泉泡湯樂趣，最近壯圍濱海生態之旅也超夯，許多人慕名乘坐龜山朝日拉拉車，讓不敢乘船登龜山島的遊客有另項選擇，可以輕鬆漫遊海岸步道，搭配專人解說，愜意遠眺龜山島。

    台灣觀巴由交通部觀光署輔導營運，集結全台各大景點推出秘境遊程，針對想要到宜蘭賞龜山島的遊客，除搭賞鯨船出海，另推薦至壯圍鄉的龜山朝日園區，因緊臨太平洋海岸線旁，散步至沙灘只要二分鐘，是觀賞「龜山島日出」的最佳景點。

    其中園區最著名的拉拉車遊程，是當地獨創的一種遊園車，由高爾夫球車牽引小車，沿著海岸線濱海自行車專用道繞行，沿途除可聽取專人解說，還可眺望美麗的龜山島和壯麗的太平洋風光。

    拉拉車遊程來回約四公里，所需時間近一小時，途經二個綠色隧道、水利會抽水站以及舊營區等景點，隔著防風林、太平洋就能遠眺龜山島，還可聽沿途動植物生態解說及當地故事，最後抵達終點「鎮安宮」，是唯一渡海來台的五路武財神廟，可入廟參拜後折返。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播