    峨眉東方美人茶節 消費集點抽獎

    2025/10/26 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣峨眉鄉東方美人茶節登場，峨眉國中學生擔任查文化體驗關主。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣峨眉鄉東方美人茶節登場，峨眉國中學生擔任查文化體驗關主。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣峨眉鄉東方美人茶節昨天和今天在富興國小登場，一早親子健走飽覽峨眉湖的湖光山色，透過茶知識關卡和食農教育DIY，認識東方美人茶和苦茶特產，峨眉鄉農會更攜手店家推出消費集點抽獎活動，邀請幸運兒來合法民宿免費住一晚，品嚐今年的得獎茶。

    農糧署茶及飲料作物改良場場長蘇宗振、新竹縣副縣長陳見賢、峨眉鄉代理鄉長田昭容等，頒發今年夏茶特等獎等獎項，以及甫獲農業部評選為全國十大績優產銷班的峨眉「特用作物苦茶產銷班」。蘇宗振表示，東方美人茶是在友善環境下成長，是台灣茶最具有代表性的環境指標，也是台灣茶文化的代表。

    今還有1天 品嚐得獎茶

    峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，農會與富興和十二寮共計廿八個在地店家合作，廿五 、廿六日兩天民眾每次消費二百元以上可獲得一個集章，消費集點或親子健走闖關集滿六個章，可參加摸彩活動，獎項有包括樂窩、二泉湖畔咖啡、彌湖山、金湖灣水岸、鳳姊莊園以及拾月山房等六家民宿免費住宿券，以及東方美人茶、柑橘果汁、東方美人茶飲以及茶包禮盒等。

    茶文化體驗暨親子健走以富興國小為起終點，路線串連峨眉湖環湖步道，全程約四公里，沿途設有多個文化與茶知識關卡。活動還安排苦茶籽榨油、茶枕拓染等手作體驗。

