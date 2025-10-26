晴空匯火警 監院調查：竹市府指揮制度失靈

去年新竹市晴空匯火警造成兩勇消殉職。 （資料照，記者洪美秀攝）

造成兩勇消殉職 劉崇顯批高虹安只在意自己的政治生命 市府：會虛心檢討

新竹市晴空匯火警去年造成兩勇消殉職悲劇，監察院報告前天公布，提及市府指揮制度失靈及通訊全斷等內容，竹市消防局則發佈新聞稿提到對「特定媒體斷章取義」嚴正駁斥及遺憾。市議員劉崇顯則批，早在去年憾事發生當下，就在定期會質詢及公開質疑火場指揮調度混亂的問題，如今看到市府及消防局未思反省檢討，持續卸責，痛批高虹安市府團隊最在意的是自己的政治生命。

請繼續往下閱讀...

市府表示，已掌握調查報告內容，會虛心檢討持續精進。事故發生後，市府配合相關單位調查，提供救災現場資訊。後續也提出公安三四五政策、火場安全管制作為、無線電改善、個人救災裝備提升、強化公安簽證項目或設備改善等改進事項，除雲梯車須至明年七月交車尚未達成外，其他改善作為已完成。對特定媒體擷取部分內容、斷章取義，未能如實呈現調查報告全貌，表達遺憾。

劉：市府疏失在監院報告被證實

劉崇顯提到，當火警發生時，到底是誰下令兩名殉職勇消進場，後續指揮權交接時有沒有持續掌握入室人員的動態。去年就有內部吹哨者提供無線電音檔，兩名勇消明明有發出求救訊息，但外場的指揮系統卻沒有第一時間注意到，市府去年答詢時一味閃躲，不敢正面回應相關質疑。如今種種疏失在監察院的調查報告被證實，高虹安市府團隊居然有臉說「特定媒體為了挑起社會批判斷章取義」？痛批高虹安最在意的還是自己的政治生命。

曾資程：事實終究不會被噪音掩蓋

市議員曾資程也提到，監院報告提到火災發生現場，存在建築安檢制度上、指揮調度及設施裝備不足等缺失，更因通訊全斷及指揮制度失靈肇禍，當時民代提出檢討制度的要求，竟被扭曲成政治口水。如今監察院調查結果證實民代當初的質疑，證明理性與事實終究不會被噪音掩蓋。消防員的勇氣不該被消耗在體制黑洞裡，唯有提升消防安全，進行改善，才能讓前線打火弟兄都平安回家。

去年新竹市晴空匯火警造成兩勇消殉職。 （資料照，記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法