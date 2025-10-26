為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捕蜂捉蛇 桃市最快明年1月委外

    2025/10/26 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府農業局規劃將捕蜂捉蛇業務委外由專業公司負責。（桃園市政府提供）

    桃園市政府農業局規劃將捕蜂捉蛇業務委外由專業公司負責。（桃園市政府提供）

    去年十一月間，桃園市捕蜂捉蛇大隊一名隊員出勤摘蜂窩，遭國內體型第二大的虎頭蜂「黑尾虎頭蜂」螫傷，引發嚴重過敏休克送醫不治，各界聞訊悲慟，市府農業局為避免類似不幸意外再發生，決參考其他五都的作法，將市內的捕蜂捉蛇業務委由專業公司負責，預計明年一月前發包。

    桃市捕蜂捉蛇業務原由消防局辦理，屬為民服務性質，後為減輕消防隊員勤務壓力，且考量動植物業務本屬農政工作範疇，回歸農業局主政，二〇一五年十月十九日「桃園市緊急救護捕蜂捉蛇工作大隊」誓師成軍，共有四個大隊，隊員都是農業局經消防局協助召募具相關經驗的義消人員。

    議員劉熒隆說，案發後，農業局安排兩百多名隊員做敏感體質檢測，結果顯示近半數隊員具過敏體質，六都只剩桃市的捕蜂捉蛇業務尚未委外，應儘速交給專業公司處理。

    農業局將參考另五都委外捕蜂捉蛇業務的作法與經費，若依桃市人口數估算，每年經費約需一千五百到兩千五百萬元，預計明年一月前能發包，將捕蜂捉蛇業務委由專業公司負責。

