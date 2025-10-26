桃園萬聖城開城 蜘蛛王每晚光影秀

桃園萬聖城13公尺高的「魔幻蜘蛛王」舞台，除了表演活動，每晚都有光影秀。（記者謝武雄攝）

連9天在桃園區藝文廣場舉行 發光巨偶天天定點定時演出

為期九天的「2025桃園萬聖城」活動，昨在桃園市桃園區桃園藝文廣場舉行開城典禮，以十三公尺高的「魔幻蜘蛛王」作為魔蛛古堡守護者，結合每晚進行光影秀「蛛影幻境」，超大發光巨偶「魔蛛古堡守衛隊」天天定點定時演出，打造沉浸式體驗，為民眾帶來前所未有視覺饗宴。

假日有萬聖變裝賽 街舞派對

市府觀光旅遊局主辦「桃園萬聖城」，今天還有「公益彩券嘉年華」，設置「夢幻公彩屋」與「公彩故事廊道」，完成闖關遊戲可獲贈送限定版「萬聖造型擦手巾」；各例假日安排「萬聖變裝競賽」、「魔幻街舞派對」。

11月1、2日 變裝電音派對

「桃園星光大道」廿七至卅一日登場；十一月一、二日的「親子魔幻歡樂城」、「變裝電音派對」，由YOYO家族、拷秋勤、八十八顆芭樂籽、台客電力公司及多組DJ輪番嗨翻全場。

觀旅局同步推出市民卡APP商圈集章抽獎活動，總獎金超過十五萬元；現場設有「六大魔怪主題市集」與「七間特色主題專賣店」，消費滿二百元可參加抽獎現金一萬元，憑圖書館閱讀點數或鐵玫瑰票券可換抽獎券、折價券。

為因應大量湧入的人車潮，假日會場周邊停車場飽和時，警方將啟動彈性管制措施，避免車流塞在南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等路段，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制。「桃園萬聖城」平日下午五點至晚間九點、假日中午十二點至晚間十點，詳情可上網（https://halloweencity.tycg.gov.tw/）查詢。

萬聖城各項「妖魔鬼怪」活動紛紛出爐，也成為親子最愛。（記者謝武雄攝）

