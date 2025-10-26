苗縣道119線 首段拓寬完工通車

苗一一九線銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋六百七十公尺路段拓寬通車，設有動物護網，行車便利與自然生態兼顧。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣道一一九線是山、海線重要聯絡道之一，但在銅鑼、三義兩鄉交界路段路寬僅有四到七公尺，經縣府爭取中央補助及自籌配合款，共計九千二百多萬元，先行完成銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋六百七十公尺路段拓寬及橋梁改建，並設有動物護網，行車便利與自然生態兼顧。

一一九線聯絡後龍、西湖、銅鑼、三義，全長卅一．三公里，後龍、西湖路段都是寬十二公尺、雙車道，但銅鑼、三義交界六公里多路段，路寬僅剩四到七公尺，不利車輛會車通行。

經縣府提報、立委陳超明協助，獲交通部公路局核定七千八百多萬元，其中中央補助六千六百多萬元、地方配合款一千一百多，先行執行銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋路段拓寬，工程設計期間受疫情影響物價波動，縣府再挹注一千四百萬元。

路寬10到12公尺 玉麟橋一併改建

工程於廿一日完工通車，路寬十到十二公尺，玉麟橋一併改建，大幅提高行車品質，且縣內淺山地區野生動物多元，不乏保育類動物石虎等，也設有動物防護網。

縣府交通工務處指出，一一九線尚有老雞隆、新雞隆，及玉麟橋至三義鄉共三段約六公里未完成拓寬，縣府將持續爭取經費，分期分段拓寬。

