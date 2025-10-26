為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國人平均壽命80.77歲 若排除癌症可增逾3年

    2025/10/26 05:30 記者李文馨／台北報導
    內政部指出，去年國人一般平均壽命為八〇．七七歲，惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎去年居國人十大死因前三名，若剔除該項死因，國人平均壽命可提高三．五九歲、達到八十四．三六歲。（示意圖，中央社資料照）

    內政部指出，去年國人一般平均壽命為八〇．七七歲，惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎去年居國人十大死因前三名，若剔除該項死因，國人平均壽命可提高三．五九歲、達到八十四．三六歲。（示意圖，中央社資料照）

    去年國人一般平均壽命為八〇．七七歲，內政部表示，國內十大死因前三名分別為惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎，其中惡性腫瘤已連續四十三年居國人死因首位，若剔除該項死因中，國人平均壽命可提高三．五九歲、達到八十四．三六歲。

    惡性腫瘤 連43年居國人死因首位

    內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，運用衛福部統計去年國人前十大死因死亡人數，編算台灣特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命進行比較；兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

    內政部指出，惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎去年居國人十大死因前三名，其中惡性腫瘤已連續四十三年居於首位，二〇二四年死亡人數為五萬四〇三二人，占全體死亡人數比率廿六．八三％，若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命，可提高至八十四．三六歲；若剔除心臟疾病、肺炎兩項死因，平均壽命將可分別提高一．五〇歲及一．〇五歲。

    內政部指，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，從二〇一四年的四．〇四歲緩步降至二〇二四年的三．五九歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響較十年前下降。

    內政部提到，肺炎為國人十大死因第三位，死亡人數以及其占全體死亡人數比率均較上年增加。觀察歷年編算結果發現，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距自二〇二〇年的一．〇九歲起，連續三年遞減，於二〇二三年COVID-19疫情趨緩後升至〇．九四歲，而二〇二四年續升至一．〇五歲，其變化需格外注意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播