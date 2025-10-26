為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百年防洪大計 卓揆：馬太鞍溪南岸蓋超級大堤

    2025/10/26 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    行政院長卓榮泰（前排中）昨赴花蓮視察馬太鞍溪治理，宣示要完成馬太鞍溪百年防洪標準，興建南岸超級大堤。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰（前排中）昨赴花蓮視察馬太鞍溪治理，宣示要完成馬太鞍溪百年防洪標準，興建南岸超級大堤。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪上月廿三日堰塞湖溢流，造成下游光復、鳳林鎮災情，行政院長卓榮泰昨視察花蓮時宣示，將在馬太鞍溪南岸興建新的超級堤防，比照北岸的超級大堤，用更新更好的標準，並完成中下游整體的整治計畫。

    卓榮泰昨天由政務委員季連成、顧問李孟諺等陪同，先巡視馬太鞍溪的南北兩條便道，聽取公路局、水利署及林業署簡報後，宣布將在馬太鞍溪完成百年洪水頻率等級的防洪計畫。

    卓榮泰指出，交通的部分，馬太鞍溪橋鋼便橋、永久橋將按照期程完成；堤防的部分，由水利署疏濬出深槽的流路容納洪水外，臨時堤防也將在明年四月底完成百年防洪頻率等級規格，並加高一公尺防洪牆來加強保護。

    力拚二〇二七年完成

    馬太鞍溪光復的超級堤防能在後年二〇二七年完成，會比北岸超級堤防使用更新的方式、更短的時間、更安全的標準來完成，讓馬太鞍溪達到「百年防洪大計」目標。

    由於上游堰塞湖仍有潛在威脅性，卓榮泰說，馬太鞍溪整體的流域治理計畫，將要求經濟部與農業部盡快定案，處理引流和壩體穩定等問題，堰塞湖水位持續由農業部監測水位，也將設施工便道，趁水位低時設法引流，感謝立法院協助通過特別預算，行政院也會在公務預算全力支持，「希望和下一個汛期比賽」，給光復鄉民更大的安全保障。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播