百年防洪大計 卓揆：馬太鞍溪南岸蓋超級大堤

行政院長卓榮泰（前排中）昨赴花蓮視察馬太鞍溪治理，宣示要完成馬太鞍溪百年防洪標準，興建南岸超級大堤。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪上月廿三日堰塞湖溢流，造成下游光復、鳳林鎮災情，行政院長卓榮泰昨視察花蓮時宣示，將在馬太鞍溪南岸興建新的超級堤防，比照北岸的超級大堤，用更新更好的標準，並完成中下游整體的整治計畫。

卓榮泰昨天由政務委員季連成、顧問李孟諺等陪同，先巡視馬太鞍溪的南北兩條便道，聽取公路局、水利署及林業署簡報後，宣布將在馬太鞍溪完成百年洪水頻率等級的防洪計畫。

卓榮泰指出，交通的部分，馬太鞍溪橋鋼便橋、永久橋將按照期程完成；堤防的部分，由水利署疏濬出深槽的流路容納洪水外，臨時堤防也將在明年四月底完成百年防洪頻率等級規格，並加高一公尺防洪牆來加強保護。

力拚二〇二七年完成

馬太鞍溪光復的超級堤防能在後年二〇二七年完成，會比北岸超級堤防使用更新的方式、更短的時間、更安全的標準來完成，讓馬太鞍溪達到「百年防洪大計」目標。

由於上游堰塞湖仍有潛在威脅性，卓榮泰說，馬太鞍溪整體的流域治理計畫，將要求經濟部與農業部盡快定案，處理引流和壩體穩定等問題，堰塞湖水位持續由農業部監測水位，也將設施工便道，趁水位低時設法引流，感謝立法院協助通過特別預算，行政院也會在公務預算全力支持，「希望和下一個汛期比賽」，給光復鄉民更大的安全保障。

